槍擊案導致亞裔人士死亡　吳彥祖李香凝發聲停止仇恨亞洲人

美國亞特蘭大周二（16日）發生連環槍擊案，槍手闖入3間按摩店施襲殺死8人，其中6名死者是亞裔。事件發生後一眾亞裔名人紅星於社交網站發聲呼籲停止對亞裔人士仇恨。其中包括已故香港武打巨星李小龍混血兒女兒李香凝（Shannon Lee）。

Shannon於社交網站上載亡父的黑白照並留言說：「這就是『功夫流感（kung flu）』（嘲諷亞洲人帶來新冠病毒）的發源地。你認為這是個笑話而我們不應該那麼認真。但是，有些人卻懷着仇恨和仇外心理，並用它來激起他們的恐懼和蔑視，直到它爆發成令人髮指的行為。」而她最後希望外界停止對亞洲人仇恨。而擁有越南華僑血統的《變種特攻》（X-Men）系列美國女星奧莉花美恩（Olivia Munn）亦有受訪回應亞特蘭大槍擊案事件，她希望更多人關注她們。

此外，一眾亞裔紅星包括韓星金大賢（Daniel Dae Kim）、「尚氣」劉思慕以及吳彥祖等都有於社交網站回應今次事件。其中吳彥祖轉發槍擊案的報道並留言說：「我真的冇言。。。＃停止憎恨亞洲人」。吳彥祖之後更上載貼圖點名批評喬治亞州的警方發言人發言時竟然似是同情槍手而沒有對受害者憐憫。