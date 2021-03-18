YEEZY大熱鞋款出新色

繼早前一對外觀極前衞並以德國製造作號召的「白雲」YEEZY 450 Cloud White後，今回adidas + YEEZY就迎來YEEZY BOOST 380及YZY QNTM兩個大熱型號的全新配色。當中採用藍紫兩色作主調的YEEZY BOOST 380 Covellite，鞋面採用PRIMEKNIT物料製成襪套式結構，為雙腳提供最貼合腳型的舒適效果，鞋側更有透氣孔保持透氣度，鞋帶採用橡筋製成，毋須綁帶，增加穿脫的便利性。同時鞋款亦備有多一對普通鞋帶供替換，全掌BOOST中底及波浪紋橡膠外底，更分別提供出色的緩衝效果及抓地力，相信曾經着過任何一對BOOST鞋款都唔會懷疑其舒適性。

另一款YZY QNTM Sea Teal鞋面以湖水綠、灰、淺啡及白色的PRIMEKNIT及黑色彈性物料製成高筒外觀，為腳踝提供柔軟且保護性的腳感。鞋頭就加入合成絨面皮革去保護腳趾及增加耐用性，後踭位置更有反光細節點綴，為鞋款營造前衞機能感，同時亦有助提升於暗黑環境着用時的安全性。全掌BOOST中底則被半透明TPU包覆，再配搭人字紋橡膠外底，於街上或籃球場上都可以提供絕佳的抓地力。