春日中菜　養生好滋味

踏入春天，各餐廳都推出時令新菜式，坊間多間中菜食府，近日紛紛為春日設計了新菜單，不少更以滋潤養生及時令食材為主，再加以創作配搭，帶來十足的新鮮感。

家常美味

在萬物復甦的春天，我們的身體都需要休養生息，飲食上更要注意。翠亨邨在這個春日推出一系列滋潤養生菜，廣東人愛喝湯，一盅牛蒡根杞子燉竹絲雞或鮮奶燉花膠，暖胃養顏。疊影豆腐清新富豆香，喜鵲渡金橋選用素鵝配滋補肝腎的乳鴿片，是以前相當流行的酒席菜式。餐廳亦特設家常滋潤四人套餐，除牛蒡根杞子燉竹絲雞，還有講究手工的麒麟鮑片扒柚皮、家常的蟲草花紅棗蒸雞及惹味的薑葱帶子爆海參等6道菜式，最適合和家人分享。

清新茶香

愛茗茶之人，都知道不同的茶葉各有功效，來到春季當然會留意新上市的春茶，吃中菜時也會喜歡配上適合茶湯。高級中菜館澐 · NUVA在這個季節，推出6道菜的「春日茶香盛宴」，除配指定茶湯外，菜式亦有以茶入饌。頭盤的麻香海蜇頭、三文魚籽茶香燻蛋、樟茶鴨，就以四川梓茶樹來熏鴨，普洱則用來熏蛋。其他還有著名的龍井蝦仁、補身的桂花鳳片太子太子參燉鮮石斛、滿滿花香的玫瑰花香雨花石原隻鮮鮑魚，最後以濃湯帶子綠茶麵和鐵觀音茶凍糕配紅豆沙作結，讓味蕾充分感受到茶香的「味」力。

滋潤蜂蜜

繁花盛開，經常看到蜜蜂採花，本地的蜜蜂質素一向有保證，除了沖泡飲品，也可入饌。香港東涌世茂喜來登酒店的采悅軒中菜廳就選用來自大嶼山蜂場的天然蜂蜜，在這個春季打造出多款「蜜味薈萃」美饌。當中包括了燈影藕片、蜂蜜炆牛肉、脆皮牛肋肉配蜜糖芥末醬、悅味熟成T骨扒及洛神花蜂蜜糯米糍等。吃時配一杯冷泡蜜味茶湯，消滯去膩。

傳奇之味

帝京酒店區域中式廚藝總監江肇祺師傅以傳奇人物的文學作品為靈感，加創意配以時令食材，於即日至5月31日期間炮製出令人驚喜的「愛玲宴」，菜單有煙熏鯧魚．蟹茶碗蒸．爆玉米花、蘿蔔燉鴨舌、東坡肉藏珍、牛肝菌獅子頭和當歸魚雲豆腐等9道菜。大廚以《第一爐香》、《金鎖記》和《半生緣》等作品化身成可以細味的佳餚，好似源自《紅玫瑰與白玫瑰》的紅影金酥．瑰麗花餃，先者是蘋果切片蒸軟捲成玫瑰花形後再置於酥皮上焗製，口感酥脆，每一口都散發蘋果香甜；後者是炒香野菌與鮮百合以蝦餃皮捲成玫瑰花形蒸煮而成，菌味濃郁，帶淡淡百合清香，一紅一白，展現出書中女角的獨特韻味。源自《心經．金鎖記》的煙熏鯧魚．蟹茶碗蒸．爆玉米花，由幾款小菜組合而成的手工菜，猶如藝術品般展現出張愛玲的愛好與品味。