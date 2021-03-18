靈敢侶情：喝咖啡後的異常反應

有沒有人像我這樣：喝咖啡後會異常疲倦，昏昏欲睡？

咖啡內的咖啡因，本應有提神作用，這也是大眾所認知的事。因而，當我告訴別人這個疲倦的反應後，所有人都答我：無可能、你喝不慣而已。

相信，這也是不少有食物過敏的人經常聽到的回應，因為很多人都覺得：天生天養啦！大驚小怪。但其實，很多事都有解釋的。

喝咖啡後會昏睡，第一個原因就是「咖啡因過敏」。有這種過敏的人，喝含有咖啡因的飲品後，輕則會疲倦和心跳加速，重則會出現舌頭或喉嚨腫脹、臉和手腳麻痹等等。

第二個原因，就是脫水。咖啡因在很多人身上都會導致尿頻反應，雖然不少科學家均爭拗咖啡因在長遠來說不能利尿。排尿後沒有補回足夠水分，身體便有可能脫水，因而令人疲累，昏昏欲睡。所以，如果你在喝咖啡後出現尿頻反應，你必須補充水分。

第三個原因，就是維他命不足。人在喝咖啡後，體內和腦部活動會被提升，身體要有足夠的維他命B和能量才能維持，否則，人便會感到疲倦。

其實另外還有很多原因，那大家可想而知，一句「喝咖啡後會昏睡」，不是源於矜貴，的確有人天生是這樣子。

不過，由於我的工作跟食物扯上很大關係，所以便不能隨便地拒絕某些食物了，特別是咖啡這種常見的材料。於是，我必須找方法令身體適應，最後發現，我能夠接受低因咖啡，就是去除了98%咖啡因的咖啡，這樣我便可以繼續寫咖啡味的食譜。

下次再遇到不能吃某些食物的人，不妨上網找找答案，人與人之間相處，多一份體貼便會少一份難受，你的世界都會隨之而更快樂。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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