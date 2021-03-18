【營事檔案】白蘿蔔芹菜煮魚　大小愛吃

春天天氣潮濕很容易令人沒胃口，如果晚飯想吃一道清清地又好下飯的餸菜，大家不妨試一下煮這道菜，清甜又有多種營養，大人小朋友都會喜歡。

維他命C 防止皮膚老化

白蘿蔔不僅卡路里低，還含有豐富的維他命C、膳食纖維，能幫助消化。維他命C能防止皮膚的老化，預防黑色色斑的形成。而且蘿蔔中的蘿蔔硫素具有良好的抗氧化作用，能增加身體免疫力。芹菜不只鈣、鉀離子含量豐富，適量食用有利降血壓、保護心血管以及強健骨骼。另外，芹菜有助於減少尿酸，並刺激尿液的產生。

DHA 大腦發育的營養素

鱈魚具有高蛋白質、低膽固醇等優點，而且它的脂肪含量較低，同時亦含有A、D和E等多種維他命，是老少皆宜的營養食品。除此之外，鱈魚中所含的DHA是視網膜的重要組成部分，亦是促進大腦發育的重要營養素，對正在生長發育時期的兒童和青少年很有好處，有助於活化細胞和促進大腦發育。

【白蘿蔔芹菜煮魚】

材料：

白蘿蔔 半條

銀鱈魚 2塊

芹菜 半斤

薑 2片

乾葱 1粒

雞湯 300毫升

調味料：

鹽 半茶匙

糖 半茶匙

魚露 1茶匙

胡椒粉 半茶匙

做法：

1.把蘿蔔和魚切塊，芹菜切段，薑切片，乾葱切粒。

2.煲滾水，放入蘿蔔煮約15分鐘後備用。

3.爆香薑片和乾葱，放入魚煎香。

4.放入雞湯、蘿蔔和調味料，煲滾後再放入芹菜煮至全熟便完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。