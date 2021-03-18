李佳芯正式將陳炳銓降呢做朋友：有啲嘢處理緊！

藝人李佳芯與河國榮在將軍澳電視城出席節目《狗狗診療所》記招。她與男友陳炳銓拍拖多年，一直被喻為美女與野獸組合，但近日傳出感情亮起紅燈，被問與男友一起養的愛犬，她竟然劃清界線說：「嗰隻係佢嘅狗。（佢嘅唔係你嘅？）晶片係寫佢名，當初係佢話鍾意，所以養。（佢負責照顧？）日常生活係佢負責多啲，當然我之前都有放狗。」她亦承認近排比較少放狗。

問到與陳炳銓的關係，她說：「處理緊，搵緊一個令大家舒服啲嘅方式相處，所以處理緊。（分手？）一路感情都好低調，一直都係朋友囉，所以搵緊大家舒服啲嘅方式相處。（降格做朋友？）我不嬲都講係朋友。（過唔過到呢個情關？）唔可以叫過關，只可以講同身邊嘅人希望搵個舒服方式相處、成長，我稱為一個關，但係要啲時間去處理。（幾耐冇見？）呢排少咗見，關係一向都係咁。（冷戰緊？）唔係，絕對唔係。」

河國榮離開無綫13年後，回巢拍攝節目，趁機驗證自己對狗狗的認識，高峰時期曾養過13隻狗狗，現在只剩1隻，但近年看着狗狗相繼離去，相當傷心，他說：「好唔捨得啲狗狗，自己都有啲抑鬱，不過時間可以醫好一切，盡量陪住佢哋走到最後一程。」