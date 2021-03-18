本日日本：多啦A夢未來百貨公司 銀座快閃開店

多啦A夢未來百貨公司在大阪、名古屋、福岡等地開設快閃店後，即日至3月29日再下一城，於銀座三越開店，今次是首度在東京市中心開幕的快閃店，除了發售多款限定商品，更提供台場店限定的客製化刺繡及雕刻服務，身處附近的朋友不要錯過！銀座店會推出T恤及Tote Bag兩種限定商品，此外還有搶先發售的「Flying to department store」系列貨品，包括圍裙、碟子等，還有多款飾物例如多啦A夢及多啦美耳環，好吸引！現場更有多啦A夢最喜歡的銅鑼燒發售，香氣四溢，每人限購5個。消費的客人憑收據可獲得1張限量的銀座三越原創多啦A夢貼紙，全 13 款，每天款式都不同。而持銀座三越多啦A夢未來百貨公司的收據即日至3月29日到台場店消費（不包括在秘密道具實驗室、太空艙及紀念幣的消費）的前300位顧客，可獲得 1 枚限量的台場限定多啦A夢貼紙，很有紀念價值。

多啦A夢未來百貨公司IN銀座三越2021

地址：東京都中央區銀座4-6-16銀座三越 新館7樓催物會場