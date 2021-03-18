【懷孕秘笈】楊洛婷計準排卵期急Call老公造人

藝人楊洛婷（Rabeea）繼上次出片分享備孕嘅內在調理心得之後，佢再出咗條關於外在篇嘅片，同樣一開波邀請老公兼樂隊Dear Jane主音Tim出鏡，大爆閨房「蜜」﹗今次Rabeea就話重點係計排卵期，因為每個女士、每月只會排卵1次，所以要好好把握呢個重要嘅時機『曳曳』，不過佢就投訴老公成日都好忙，次次都係裙拉褲甩咁度期做『功課』。

Tim趕返港造人

Tim自爆有2次被老婆急Call︰「記得有次喺Band房錄音，咁冇辦法啦！排卵期係唔可以錯過，咁就同班兄弟講『老婆有啲司儀稿要我幫手，2個鐘後就返嚟㗎啦！』同自己講2個鐘頭來回實搞得掂！」另一次就係Tim喺澳門做緊嘢，一聽到老婆話排卵，做完嘢即刻趕船返港︰「本身有間酒店房，可以舒舒服服第2日起身食埋個早餐、食個晏先返嚟！」而Rabeea就話當時佢就同緊囡囡Tanya、朋友喺主題樂園Staycation緊︰「叫老公返嚟之後，佢成2點幾先過嚟搵我哋，覺得排卵期真係好重要，每次都盡咗努力去預時間。」

2個懷孕秘笈

接着分享2個增加懷孕嘅秘笈︰「做完『功課』之後，Tim會幫我舉高隻腳，然後搵個枕頭攝喺起我個Pat Pat，通常呢個時間，佢都會準備啲好睇嘅電視節目畀我，成個過程大約係半個鐘至45分鐘，每次都會做。再有多個技巧就係趁排卵期期間，叫朋友嘅仔仔上我屋企跳床，啲Auntie、婆婆話做呢樣嘢係有助生仔！」