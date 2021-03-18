消失的戲院　緬懷經典

全盛時期香港約有120間戲院，不過講緊已是1993年前的事，最近就連經營了36年的UA戲院也宣告全線結業，粗略估計香港戲院現只剩不到60間，感到可惜之餘，亦令人不禁想起一些已消失的經典戲院。那些年的香港戲院，雖然關的關、拆的拆，但起碼算是完成了其歷史任務，為香港戲院史記下一頁。講到經典戲院，大家又會記得哪幾家呢？

香港最早期大戲院 兩層超等兼有「貴妃床」

早在20世紀初落成的太平戲院(1904-1981)，位於西環德輔道西，樓高三層頗具規模，主要以上演粵劇為主。1932年重修並添置有聲放映機，放映中、西影片，座位由1,000多增至接近2,000個，更設帶位員帶領觀眾入座。東主源杏翹先生曾自組太平劇團，由粵劇泰斗馬師曾領班，不少本地及中國各地的名伶，都曾經在這裏踏過台板。不單是本地華人的娛樂場所，亦是招待皇室成員或高官的熱選場地。

座位除了分為前、中、後座外，更有兩層超等，並特設「貴妃床」位。每張「貴妃床」有4個座位，票價為12元，與只須兩毫的普通板位相差足足60倍(（當時普通打工仔月薪不過是10多20元）。不要以為貴妃床就一定是達官貴人的玩意，據說當時也頗受塘西姑娘（石塘咀妓院的妓女）歡迎，當年她們賣肉賺了不少錢，樂於花錢追星（粵劇紅伶），當時的紅伶甚至以能「擔起」多少張床為身價象徵。60年代尾粵劇演出陷入低潮，最終太平戲院於1981停業，最後放映的影片為《摩登保鏢》，結業改建為「華明中心」。

劇院式舊戲院 一級歷史建築

皇都戲院(1959-1997)坐落在北角英皇道，易名前為建於戰後戲院業剛復甦年代的璇宮戲院(1952年開幕)，建築本身將近70年歷史，是香港碩果僅存、並成為一級歷史建築的劇院式舊戲院。此單幢式建築有2大特色，包括：體現戰後現代主義的天台拋物線型桁架；出自名畫家梅與天手筆的「蟬迷董卓」弧形大型外牆浮雕。內設1,173個座位，單是超等座席便有400個，並擁有配備獨立銀幕、可容納120的試映室。鏡框式舞台，除可作電影放，亦曾作西方戲劇、粵劇、舞蹈及音樂等不同藝術表演，1970年只有17歲的一代亞洲歌后鄧麗君便是在這裏誕生。

前身是夜總會 香港最豪華戲院

碧麗宮戲院(1979-1994)曾號稱是「東南亞最豪華堂皇戲院」，位於現時世貿中心位置(前稱：銅鑼灣會議中心 )。本為曾邀請法國癲馬夜總會長駐的碧麗宮夜總會，因生意不佳結業，由邵氐公司租下並斥資改建成當年香港最豪華和最舒適的戲院，於1979年11月正式開業，以放映首輪西片為主。院內共設1,060個座位，豪華內裝，加上座椅較一般戲院闊大寬適，票價相對較高，超等位15元，票價最低的堂座也要12元，比其他戲院的超等（一般為10元）還要貴。可惜經營15年後，因物業易手改建，最終於1994年正式結業。

3,000座位 香港史上最大戲院

昔日的麗宮戲院 (1966-1992)，位於新蒲崗彩虹道，即現在「越秀廣場」的所在地。戲院於1966年8月盛大開幕，當年開幕有兩大噱頭，第一是特設74呎大銀幕，第二就是全院座位數目多達3,000個，堪稱香港史上最大和座位最多的戲院。座位種類分前、中、後座、超等及特等， 票價平民化，正場票價由$0.5到$1.7不等，五點半公餘場票價分別為$0.4、$0.7和$1.0。 戲院開幕當日邀請了前行政、立法兩局首席非官守議員兼太平紳士簡悅強爵士 、粤劇紅伶任劍輝、影視明星胡楓、蕭芳芳、筱菊紅及陳寶珠，齊出席開幕活動。開幕首日播映的是由陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕領銜主演的喜劇電影《彩色青春》。

送香水給觀眾

昔日的平安戲院（1934-1958），是一幢擁有歐式現代簡約風格，並建有塔樓和圓拱頂的建築，坐落在油麻地彌敦道與甘肅街交界，曾是油尖旺區的一大地標建築。加上歐陸裝潢，檔次較同區戲院高。當時這家戲院主要播放首輪西片，戲院首齣上演的電影是《1933年淘金女郎》（Gold Diggers of 1933）。曾因戰亂關閉，並成為戰後首家復業的戲院，為吸引觀眾，院方曾推出免船/車費或一些乘車優惠，甚至送香水給女觀眾等。其後經數度易手，最終也是敵不過被拆卸的命運。1958年5月拆卸時更發生圓拱頂倒塌意外，造成6死10多人受傷。

「全院滿座」傳聞

前身為萬國殯儀館的灣仔東城戲院(1964-1974)，不時有鬧鬼傳聞，有觀眾在由地庫停屍間改建而成的洗手間撞鬼，照鏡時嚇見一位沒有五官的長髮女觀眾，驚慌離開之際再遇一位女觀眾並大喊「廁所有鬼」，怎料那位女觀眾突然撥開頭髮問：「係咪好似我咁！」嚇得她即時暈倒。不過講到鬧鬼傳聞的經典之最，非「全院滿座」莫屬。話說有次戲院經理發現尾場電影的售票數目與入場人數相距甚遠，以為有人用假票入場，於是便進入戲院巡查，但當他走到前排座位區時，卻發現一些漆黑中半空中飄浮的觀眾身影。有傳自此之後，戲院經常只會賣出一半的戲票，但卻會掛上「全院滿座」的告示，目的就是要留下部分座位給「其他」觀眾。

「連環場」全日任睇

早在80年代不少新戲院落成，很多戲迷都選擇光顧新戲院，面對客人大量流失，有舊戲院想出對策吸引觀眾入場，於是便想出一張戲票可以觀看全日輪流放映的電影，只是所放映的電影以三級片為主，而開創此先河的就是香港碩果僅存被列為二級歷史建築物的戰前戲院，重修後成為戲曲活動中心的油麻地戲院(1930-1998) 。戲院最早期是放映默片，隨後是有聲電影。60年代隨着邵氏崛起香港電影業起飛，經常全院滿座。於80年代，戲院風光不再，改以放映日活院線的色情電影為主，成為九龍三級片龍頭大戲院。說到這，不禁令人想起一些抵死宣傳口號，包括：「日活院線 徹底淫賤」、「老友鬼鬼 全日任睇」、「唔使左揀右揀 始終日活最盞」、「一張票，睇到笑」，當時一張戲票票價約HK$30至$40，確係抵睇到笑。