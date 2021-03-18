宅男限定　初音芒戴套更靚

萌爆嘅初音未來係唔少宅男嘅理想妻子，之前就曾有人與這虛擬歌手舉辦婚禮，震撼全世界！若然閣下無佢咁毒，又想同偶像日對夜對的話，ViewSonic VA2456-MIKU顯示器就適合你哋，皆因此機正正以初音未來為設計藍本，機身用上初音的藍綠髮色作主色，並加入白色及螢光粉紅作點綴，最正是底座及機背都印有「初音ミク」字樣，開機又有初音標誌，完全為粉絲而設。

技術方面，VA2456-MIKU是一個23.8吋IPS顯示器，支援SuperClear IPS面板技術及1,920×1,080解像度，三側薄邊框帶來極大屏佔比，並提供「遊戲」、「電影」、「網頁」、「文字」、「黑白」等多個ViewMode選項，可針對不同應用自動調節色彩、對比及亮度。另支援零閃屏及抗藍光技術，有助減少有害光線及紓緩眼睛疲勞，又設有2組立體聲喇叭，同時提供Display Port、HDMI、VGA等多個I/O介面，方便接駁不同訊源。

此顯示器之前為日本限定，如今終於登陸香港，隨機附送印有初音未來插圖的專屬防塵套及包裝盒，試問叫Miku迷點忍？

<同場加映>

介紹完一款宅男至愛顯示器，又點可以忽視女性用家？AOC最近就出咗款以女電競選手為對象的AG273FXR Agon電競顯示器，採用白色外殼及底座，並襯以粉紅色窄邊框，配合13種聲光連動燈效，較傳統黑白灰的電腦芒要女性化得多。留意它仲備有178/可視角度、144Hz更新率及1ms反應時間，技術符合電競要求。