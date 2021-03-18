安位薰　橫綱級H奶超新星

好多男士同小弟一樣，見到有女藝人下海拍AV，總會有所期待，之但係近期出道嘅藝能人女優實在唔多，曾飾演「女鬼富江」嘅女星仲村美羽算係最出名！今期「世界Cup」主角安位薰，可以話為AV界打破悶局，呢位挾住「次世代寫真偶像東之橫綱」稱號嘅H奶女優，一出道就為業界帶嚟一陣哄動，絕對有本錢紅起嚟！

顏值分析

年方21歲嘅安位薰，以一頭短髮示人，感覺清爽，但樣貌只能夠話係平平無奇，甚至有人嫌佢有對「死魚眼」添！不過，喺某啲角度睇，佢嘅面上依然散發住少少青春氣息。

點解叫「橫綱」？

講到安位薰最大嘅賣點，當然係身材啦！身高中等嘅佢，有啲肉地但又唔算肥，加埋肌膚嫩白又彈性，係好多男人最Like嗰種身形。至於胸前一對H Cup巨乳，大得嚟夠挺，跑動嗰陣彈吓彈吓，真係非常吸睛，所以佢喺寫真界好受歡迎，更加喺某個由雜誌社舉辦嘅選舉中獲選為「次世代寫真偶像東之橫綱」！

M廠新希望？

安位薰係日本AV廠MUTEKI喺2021年第一季推出嘅筍盤，呢間廠曾經為我哋帶來好多藝能人女優，好似三枝實央、佳山三花，同埋近年已躍居為AV天后嘅三上悠亞同高橋聖子。不過，M廠自2017年搵嚟美少女偶像櫻萌子下海後，靜咗幾年，直至搵到安位薰，總算突破悶局！

上位有段古

安位薰喺2017年投身寫真界，兩年間出咗8隻寫真碟，發展得幾順利！今年2月，佢宣布投身AV界，引起一陣哄動！處女作《令和グラビアランキングNo.1安位カヲルMUTEKIデビュー》嘅銷量極佳，喺利根書店同未知書店嘅2月份AV碟銷售榜都登上過冠軍寶座。據悉，佢獲得AV大廠S1賞識，已將佢招攬為最新一位專屬女優，希望佢可以好似師姐三上悠亞咁大紅大紫喇！

安位薰

年齡：21歲

身高：5呎4吋

三圍：36-24-35