邊個係黎耀祥兒時性感女神？原來係西人

藝人阮兆祥和黎耀祥於新一集《雙祥見》中談及兒時的性感女神，黎耀祥透露自己的第一位女神是外國劇集《神探俏嬌娃》中的花拉科茜，除面尖尖配上一頭金髮吸引他外，還有她在劇內經常不戴胸圍，令他發現原來可以這麼開放。至於阮兆祥最印象深刻的性感女神就是電影《山狗》的莊靜而，其中一幕她為了色誘對手，故意掉進水中，薄衣服全濕透，沒穿內衣的身材表露無遺，令阮兆祥也為之動容。80年代出產的性感女神除了有關之琳、邱淑貞、翁虹外，還有阮兆祥年少時常看的邵音音，他更封邵音音為他的兒時性感女神呢！

問黎耀祥覺得現時哪位女星性感？他感覺現代「性感」二字已被濫用，指不少新人為吸引注目故意騷性感，但覺得性感較容易令觀眾印象深刻，也增加不少工作機會，問到對於陳靜（Dada）和高海寧（高Ling）的看法，阮兆祥對高Ling最深刻的印象是當年拍攝《勁抽福祿壽》電影時，高Ling當時需身穿一件黑色低胸皮革衣迎面行來，身材凹凸有致，他笑言完全沒有揀錯人選！

話題一轉，2人又大談藝人造型的重要性，阮兆祥透露他未正式出道便獲著名形象設計師劉培基加持，為他設計參加新秀歌唱比賽時的造型，入行後他經常為新造型加入一點想法，例如他於劇集《真相》中飾演一名律師，為了令觀眾加深印象，於是將眼鏡臂稍為拗彎一點，除了可以掛在耳上，還可勾起耳朵，令耳朵成了兜風耳的效果。黎耀祥聽後也大讚做法很創新，並提到最經典是《樂壇插班生》和《娛樂插班生》劇集內，因各人均需模仿不少藝人，只要服裝造型比較相似，就可以在演出時減省不少工夫。

黎耀祥更大爆當年《西遊記》中豬八戒造型的鼻子，本來模仿真豬一樣為倒三角，後來試出來發現令整個造型不好看，於是化妝師便嘗試用圓形的鼻子代替，結果出乎意料地滿意，而且非常可愛，從此改變了大家對豬八戒的觀感。