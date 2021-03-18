《聲夢傳奇》復活！邀歌星做導師變真人騷

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》給隊員投放3,000萬元訓練費，早前因無綫人事變動，一度傳出押後甚至腰斬，不過隨着三大唱片跟無綫破冰，加上有演出綜藝節目經驗豐富的王祖藍，擔任首席創意官，對節目加強不少內容，除可廣邀3大唱片的歌手擔任星級評判外，節目更重新包裝，以一連15集真人騷形式播出，4月3日將以《聲夢前傳》作頭炮。15位參賽者近日在電視城秘密綵排，先後與副總經理曾志偉、「星夢CEO」何麗全和王祖藍見面，並獲派定心丸叫努力演出，享受過程。

炎明熹手心冒汗

男女隊員分開練習，「男子組」唱《喜歡你》，「女子組」則唱《16號愛人》。有「少女G.E.M.」之稱的炎明熹（Gigi），唱得最有台型，贏得不少掌聲！過往參賽都表現緊張的Gigi，受訪時坦言手心冒汗：「節目傳出Hold住，我都係用『佛系』態度面對，今次有真人騷演出，應該應付到！」「聲夢3小美」的姚焯菲、詹天文和「翻版鍾嘉欣」鍾柔美，於綵排時表現到位。而23歲的潘靜文（Sherman）坦言期待有星級評判加入：「我係隊員中最大，但我都好珍惜機會，志偉叫我哋唔好諗勝負，友誼最重要！」

至於張馳豪（Aska）和「翻版陳展鵬」黃奕斌（Hugo）得知有星級評判參與，表現興奮，他們均稱最想與陳奕迅和張敬軒合作。提到Hugo被視為大熱，他傻笑說：「係咩？」很稱很享受以真人騷方式拍攝：「我好Enjoy畀人影住，因為自己有學戲，鍾意留意身邊人舉動，會喺街上跟住人行去觀察。（跟靚女？）唔係，反而係跟有閱歷嘅人，對演同唱都有幫助。」