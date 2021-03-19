【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初七丙寅火閉日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、補塞

忌：嫁娶、開業、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顔色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

財運一般，花費意欲強，如想省錢就別逛街。

金牛

缺乏方向感，事業發展受壓，惟有自求多福。

雙子

適合扮演軍師，工作上能夠與同事合作無間。

巨蟹

異性緣佳，多與人交流是增強財運的好方法。

獅子

財務出現小問題，最好以保守的態度來處理。

處女

人際關係轉趨緊張，別流露出不耐煩的表情。

天秤

桃花運旺，單身者別待在家，要多跟人接觸。

天蠍

工作上或會遇到挫折，出門在外要提防受騙。

人馬

遇事要冷靜，在書枱擺一盆綠色植物可增運。

山羊

投資上不宜有大動作，草率決定易帶來虧損。

水瓶

人氣稍遜，宜默默做事，勿介入別人的事情。

雙魚

有機會接手重要任務，事前宜做足應變安排。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）猴 人氣差

鼠

眼光獨到，幹甚麼都很順利，可獲公司器重。

牛

頭腦清晰，時間管理妥當，工作表現受認同。

虎

有偏財運，或出現意外收入，易買到心頭好。

兔

心態正面，職場上遇到各種問題都能沉着應對。

龍

桃花運上升，表現出幽默一面，可獲異性青睞。

蛇

財運下跌，缺乏適合的投資機會，心情鬱悶。

馬

士氣旺盛，行動力強，可於事業方面取得佳績。

羊

要得到一段好姻緣，今天要大膽踏出第一步。

猴

是日沖煞，謹記少說話多做事，避免得罪人。

雞

小心駛得萬年船，為投資下注時要膽大心細。

狗

精力充沛，工作如魚得水，不會被問題難倒。

豬

人氣強，信心足，貴人支持，有望吐氣揚眉。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

八字算命不能墨守成規

八字算命，即是將人的出生年月日時之組合，套用在玄學上的天干地支去排列演化，再加上五行相生相尅之運行原理，推演出當中的形勢變化。

研究八字這門學問，當中不無以《窮通寶鑑》、《滴天髓》、《子平真詮》、《三命通會》等經典來作為基礎及資料庫，但古代與現世的事物有着天淵之別，不能一本通書睇到老。

舉例，古代醫術沒現代醫學那麼發達及昌明，活到60歲的人可謂百中無一，要好好感恩，可是，現今60歲還不算是老人。又例如，古代行業跟現代行業已經大大不同，古代的行業大部分比較單一，種類少，到現代或者已經消失、轉型，反觀現代行業可謂五花八門，百花齊放。

另外，新發明的產品多如繁星，有些是同時集合幾樣五行元素，甚至乎有很多物品是未能區分是屬於何種五行屬性，所以我們學習的時候，不可以忽略古代與現代的不同、時間與空間的不同及改變，環境、人民、文化等各個方面因素錯綜複雜，使得很多古代理論非得要去正視不可。否則，只會墨守成規，崇古非今，不知其中變化。