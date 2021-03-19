東方日報C1：傳墮騙局失千萬　謝安琪否認：唔想呃我啩

歌手謝安琪（Kay）疑墮入金錢詐騙案！據知其屋苑有一名「富豪」鄰居，聲稱可透過巨額投資賺取高息回報，由於對方與不少圈中人稔熟，令人不虞有詐，涉及金額高達億元！惟近日「富豪」突然「人間蒸發」，一班苦主報警求助，有傳Kay夫婦「中伏」損失近千萬，但她否認：「我呢啲係窮，佢唔想呃我錢啩！」

有讀者報料指謝安琪夫婦居住的大埔比華利山發生「金錢騙案」，涉事的「富豪」鄰居L先生由去年6月開始，透過屋苑的星級鄰居以益「自己友」為藉口，推銷投資藥品可得每月8厘高息回報，假如投資100萬，每月可得8萬利息，總之投資額愈大，利息愈高！不少投資者於農曆新年前仍每月有息收，隨即放下戒心大力「科水」，甚至不停加碼望賺取更多，總投資額高達億元！有傳Kay與老公張繼聰亦有落疊，前前後後投資約1千萬！

多名苦主報警

怎料農曆新年過後，所謂的每月派息開始出問題，但由於L先生自稱是7間上市公司老闆，擁有3間比華利山別墅，生意範疇涉及娛樂事業、創新科技及藥製品等，又與圈中人江美儀、在劇集《愛．回家之開心速遞》飾演「風少」的陳浚霆等稔熟，不時招待圈中人到豪宅聚餐，派頭十足，令投資者沒有為意，以為只是短期股市波動才令派息受影響。直至近日，整個屋苑貼滿向L先生追債的大字報，其居住的7千呎豪宅亦人去樓空，眾街坊才驚覺疑受騙。據了解，數名苦主已報警求助，希望早日討回本金。

記者前晚就此事向Kay求證，她說：「多謝關心，我唔知呢件事喎！可能喺佢眼中，我呢啲係窮，佢唔想呃我錢啩！（識唔識呢個富貴鄰居？）冇乜撞見過佢囉！可能冇乜緣分。」而張繼聰則承認見過對方：「但冇任何方面合作過，坦白講真係唔熟，人哋嘅嘢唔方便多講，同佢冇投資上嘅嘢，亦冇留意到任何大字報，所以唔係好清楚。」

鄰居江美儀冇投資

至於被指與L先生相熟、居於同一屋苑的江美儀，透過經理人回覆：「見到比華利山附近有大字報，所以知佢畀人追債。」她跟L先生於工作上見過數面，但強調沒有投資，亦冇街坊向她求助。而據她所知，圈中人到訪L先生豪宅，只是拍攝對方主持的網上飲食節目，對於有街坊被騙財，她說：「希望佢快啲出嚟，還番啲錢畀人啦！」

另外，Kay去年11月在疫市樓價下跌時，以497萬沽出供父母居住的大埔中心單位，持貨6年獲利147萬，並安排父母遷入其4千呎比華利山別墅同住。至於張繼聰日前在社交網上載影片，自彈自唱陳奕迅的《想哭》，又Tag上「若無其事原來是最狠的報復」，似有弦外之音。

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