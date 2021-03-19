H奶日本妹「對牛彈波」　殺死處男空手道嚇死人

對牛彈琴就聽得多，對牛「彈波」，大家又見過未呢？日本寫真女星清水藍理，日前出動撩牛牛，牛牛默默地食草，清水就喺面前瘋狂跳舞，諗住吸引牛牛注意，但牛牛睬佢有味，食草最實際！清水就唔理咁多，繼續彈吓彈吓，胸前H奶跟住佢嘅舞步彈彈吓，今次堅係「對牛彈波」，勁無癮！

清水藍里依家28歲，係一名寫真女星，擁有超強H Cup，佢成日喺社交網晒性感索相，自自然然吸咗唔少粉絲，社交網有成122萬粉絲，人氣強勁！

而清水言行都相當出位，佢係空手道黑帶高手，佢仲自創「殺死處男空手道」，究竟係咩嚟？其實只係道袍裏面着住性感水着，一路打巨胸一路晃晃吓，處男少啲定力都頂唔順呀！但其實佢唔係得個樣，佢堅係打得㗎，佢試過一用「殺死處男空手道」，一嘢劈爆15塊磚，真係嚇鬼死人，不過網友錯晒重點，淨係掛住睇佢心口仔囉，真係膚淺！

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