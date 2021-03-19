【世界睡眠日】揀啱寢具　睡眠有質素

優質睡眠對健康尤為重要，但有冇試過瞓極唔夠、或一覺醒來仍感到沒精打彩，甚至出現肩頸背痛？其實睡眠質素與床褥、枕頭是否合適有莫大關係，今天是世界睡眠日，齊來認識選擇正確寢具的好處吧！

嚴選寢具防脊骨錯位

選用不合適的床褥與枕頭，不但影響睡眠質素，更有可能出現種種脊椎問題，令人出現肩頸痠痛或僵硬、腰痠背痛、頭痛等。據LIFE University－Be Health Chiropractic Clinic美國註冊脊骨神經科醫生何文燊表示：「各種研究表明，神經肌肉活動於睡眠期間處於最低水平，重力和地心吸力是影響姿勢的主要因素，足以使人體的軟組織變形，或造成身體肌肉的不一致。」何脊醫表示長期的不一致，會有可能形成神經輸入不一，衍生脊骨錯位或肌肉痠痛等問題，因此優質而合適的寢具，除了足以承托人體躺睡時的重力，亦可保持脊椎的平衡。

枕頭軟硬高低要適中

先由床褥說起，床褥有助於均勻地分配體重和保持正確的脊椎曲度，一般床褥結構都會隨時間而改變，如承托人體重量的能力大減，要是持續使用呈現塌陷、缺乏支撐力的床褥，起床時難免周身骨痛，因此要定時檢查及更換床褥，以確保對脊骨有最佳的承托。

選購枕頭同樣重要，因枕頭支撐不當會對頸椎產生不良影響﹐可導致頸部疼痛和頸源性頭痛，最終令睡眠質素變差，所以在選擇枕頭時，最好揀厚度介乎4至6吋的款式，絕對不能太高，否則會加重頸椎負荷。最理想是當用家平躺時，其高度能夠完全填補頭與頸之間的空位。何脊醫說：「不要選擇過軟的枕頭，尤其不建議選用羽毛枕頭，因缺乏承托力，通常更易令人引起失眠或扎醒等睡眠問題。水枕則是其中可揀選的選擇之一，因頭部的重量會被水袋充分承托，並均勻分散，更緊貼頭部及頸部的形狀，令頸椎保持健康弧度，有效改善睡眠及頸痛問題。」

自我評估可保合適度

想知枕頭是否適合自己？可進行一個簡單的自我評估，就是替自己拍下一張躺在床上的側面照，看看枕頭是否能支撐脊椎的自然彎曲度。同樣地，揀選枕頭亦應親身試用，因每個人的睡姿不同，選擇的枕頭高低亦不一。

如果枕頭太厚，無法維持正常的頸椎弧度，頸部肌肉會拉緊不適。相反，枕頭太低，下巴向後仰會影響呼吸。習慣側睡者，枕頭要夠厚，大約要由耳朵到肩膀的長度，其彈性及承托力亦能足夠支撐頭部，令頸椎與腰椎成一條水平直線。順帶一提，許多人有俯睡的習慣，但這種睡姿較易導致「瞓厲頸」，因頭部擰向一面，加上俯睡會令胸骨受壓，同樣影響呼吸，所以如非個別病症或孕婦，最好選擇仰睡姿勢。