20年前遭監製非禮　愛內里菜告前東家索700萬港元

40歲日本女歌手愛內里菜，曾於2000年代為人氣動畫《名偵探柯南》演唱多套主題曲走紅樂壇。她於2010年因病引退後，近年以藝名垣內里佳復出藝能界。昨日，她驚爆2000年代曾受到前事務所監製非禮及性騷擾，入稟大阪地方裁判所向前東家索償1000萬日圓(約710萬港元)。

原名垣內里佳子的愛內表示，於2000年加入事務所GIZA studio後，多次被事務所的男性監製以公事為名，安排2人孤男寡女獨處，乘機撫摸非禮她及言語上進行性騷擾，導致她因壓力出現失聲、呼吸急促、蕁麻疹等症狀，飽受精神上的痛苦，但前事務所卻視而不見。最終她於2010年以身體不適為由解約引退。事務所昨晚發聲明，表示經過公司內部調查後，否認愛內單方面的指控。。

愛內引退後轉展商界，創立寵物用品品牌，2015年以「垣內里佳」之名復出，2017年自爆做未婚媽媽，2年前為圈外人前男友誕下一子。近年她負面新聞不斷，曾被指搭上有婦之夫

，其寵物用品品牌去年又捲入抄襲風波。