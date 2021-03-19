「食人癖」男星Armie Hammer被指控強姦女子超過4小時

電影《獨行俠》（The Lone Ranger）男星Armie Hammer早前被多名舊愛爆料，指控他有食人狂想與性暴傾向，現在他再被一名稱為Effie的女網友現身說法，指控他強姦！

Effie周四以視像形式與律師Gloria Allred開記者會，她自言2016年透過社交網站結識Armie，當時她20歲。Effie與Armie發展一段充滿暴力與虐待的關係，女方聲稱於2017年4月24日於洛杉磯被Armie強姦超過4小時，期間對她施加暴力：「Armie Hammer喺洛杉磯將我強姦超過4小時，期間佢不斷將我個頭撞埋牆，令我塊面瘀晒。我嘗試逃走，但佢唔畀我走。我以為佢想殺死我。佢之後就咁走咗，完全冇理我有冇事。我好震驚，唔能夠相信一個我愛嘅人會咁對我。」她自言此事後產生自殺念頭，亦為沒有更早公開事件感到罪疚感。

她亦公開Armie傳給自己的短訊，其中充分展示男方的控制狂：「我決定你幾時進食、幾時瞓覺、幾時X嘢、幾時如廁。所有嘢。應承我。應X承我。你唔可以思考任何嘢，只能做我命令你嘅嘢。」

律師指Effie已經將案件證據交給警方，檢控方將決定是否有足夠證據起訴Armie，但Effie自己並不會提出起訴。警方透露上月3日有人報案，他們正在展開性侵調查。

不過Armie律師Andrew Brettler反擊指控，指Effie近至2020年7月17日都向Armie傳送情慾短訊，其中她表示：「我要話你聽我依家慾火焚身，因為距離上次已經好耐啦。」律師指細節的不會公布，但Effie於短訊中明確指出想Armie如何對待她，而Armie當時拒絕Effie請求，表示只能做朋友。律師又指Effie曾向Armie傳送數百個短訊，雖然Armie不想暴露Effie的性癖，但她現在將事件升級，請律師開記者會，Armie站在真相一方，將會歡迎可以澄清一切的機會。