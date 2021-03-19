善用「濕敷化妝水」技巧　補濕效果倍升

化妝水是每天洗面後第1道護膚工作，但化妝水的用法有很多款，除了直接輕拍或塗上臉外，倒在化妝棉上作濕敷已是大家的慣常做法。但原來濕敷化妝水都大有學問，而且不是支支化妝水都可以用作濕敷。假如敷得不正確，分分鐘會令皮膚變得更乾。不想踩雷的話，就快快學識以下5大技巧！

1.濕敷前做多兩步

濕敷化妝水前除了要徹底潔面，還要做多兩步。第1步是角質管理，雖然大家對於去角質也不感陌生，卻不是人人都需要做。假如你是油性肌、皮膚較暗啞或有粉刺便有此需要，而方法也不外乎採用深層清潔面膜或有去角質功能的化妝水。第2步則是塗上成分簡單的精華（例如補濕、修護型精華），此做法的最大好處是：讓皮膚在後續的步驟中更易吸收護膚成分。

2.濕敷前測試

當你轉用新化妝水時，不要急着直接把它全敷上臉，因為每個人的皮膚耐受性和膚質也不同，所以最好先在臉或頸上的一小部分濕敷5分鐘作測試。有需要的話，不妨多測試幾次看看有沒有不良反應，才於全臉使用，避免肌膚致敏。

3.注意化妝水成分

不是每一支化妝水都適合濕敷，因為化妝水的原本設定是在皮膚上擦抹和拍打吸收，成分偏刺激，不適宜長時間接觸皮膚。相比起含果酸、水楊酸、酒精、香料、色素及乳化劑的產品，建議選用成分天然簡單、性質較溫和的化妝水。如果化妝水含感光成分，就最好在晚上使用。

至於是否可以日日敷，則因膚質及成分而定，化妝水的成分比面膜簡單，對肌膚造成的負擔亦相對較少。成分愈簡單的愈可以每天使用，乾性肌亦比油性肌更適宜頻繁濕敷，但次數也是每周1~2次便足夠。

4.注意濕敷時間

濕敷化妝水和敷面膜一樣要把握黃金時間，開始時先沾濕整塊化妝棉，濕的程度最好是能擠出化妝水，然後待乾掉4成的時候取下化妝棉，否則時間太長反而會令水分蒸發，令皮膚更乾。一般來說水狀化妝水不宜濕敷超過5分鐘，稍為黏稠質感的也不要超過10分鐘。如果你屬敏感肌，就更加不應濕敷超過5分鐘。

5.後續功夫要做足

雖然濕敷化妝水跟敷面膜一樣，可短時間內為肌膚快速補水，卻沒有鎖水功效。所以濕敷後要塗上具鎖水功效的乳液、乳霜，將水分留住，否則就白費工夫，無法加強補濕。