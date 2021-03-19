經典平治　你認識嗎？

有百多年歷史的德國汽車品牌Mercedes-Benz，由品牌誕生至今推出過不少車型，款款都是經典，廠方將部分經典中的經典製作成1：18或1：43模型車，讓車迷買回家珍藏。以下特別揀選了3 款經典平治，你認識哪幾款？

1:18 Benz Patent Motor Car (1886)

採用三輪設計、不設車頂、僅設兩座位的Patent Motor Car，搭載可輸出0.75 hp馬力的單缸四衝程引擎。早在1886年由創辦人之一 Carl Benz設計，是全球第一輛以「汽油運作引擎車輛」申請專利的汽車。模型由Norev以 1:18比例，並採用95%塑膠及5%輕合金製作而成。

1:18 Daimler Motor Carriage (1886)

以馬車製造商Wilhelm Wimpff & Sohn的Americaine馬車車廂改裝而成的四輪汽車。由另一創辦人Gottlieb Daimler操刀，將由馬匹拉動變成由擁有1.1hp馬力的直列式單汽缸引擎驅動。模型由Norev以 1:18比例，並採用95%塑膠及5%輕合金製成，手工精細，且保留原色設計。

1:18 300W 186(1951)

1951年4月，戰後6年，多輛豪華汽車於法蘭克福國際車展面世，包括當時最大及車速最快、被受注目Daimler-Benz 300車系，並迅速成為政商界精英(包括：前西德總理Konrad Adenauer、前任西德總統Theodor Heuss、財長Ludwig Erhard及政治家 Kurt Schumacher)的寵兒。模型由Norev以 1:18比例，採用鋅壓鑄合金及塑膠配件製作。