陳松伶同奶奶世紀大和解　因不育自責成轉捩點

藝人陳松伶近日因為同老公張鐸、奶奶一同參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》而「爆紅」，皆因奶奶於節目中不斷挑剔陳松伶，又多次喺鏡頭前冷待陳松伶，全程當佢透明，竟引發網友對婆媳關係嘅討論，更有網友估計係因為陳松伶未能生育而得唔到奶奶歡心。

不過於新一集中，2人關係火速升溫，當中談及生育問題時，陳松伶表示結婚時已經40歲，因身體問題而無法令奶奶抱孫，覺得自己「剝奪了她的圓滿」。奶奶抹一抹眼淚直言：「其實我挺好的，剛剛松松的這番話不對，你們兩個決定好了，從我的立場來看，又或者家庭的立場，我是支持你們。」佢仲難得安慰松松：「同為女人來說，都想自己完美，誰也不想自己不完美，你也不用有想法和顧慮說『我剝奪了你的權利』沒有！何必因為這小小的問題，給自己增加煩惱呢？」

而播出後，陳松伶都分享呢段短片：「我從來不覺得女性人生的意義在於生育，也並不是一件我人生清單中必需要完成的一項。感謝張鐸支持、婆婆（奶奶）和公公（老爺）還有我家人的理解。很感謝婆婆在這件事上對我的寬容，我知道這點寬容對長輩來說需要莫大的心胸和勇氣。以後我和張鐸會帶你和爸爸，玩遍世界，享受人生，歡歡搞笑一家人，生活美好一定不會少。」

2005年，陳松伶患上卵巢囊腫而影響生育，不過佢仍想為老公繼後香燈，2人曾赴美國雪卵、嘗試人工受孕，又考慮搵代母，但最後張鐸唔希望太太再為生仔而承受壓力，決定放棄生育。