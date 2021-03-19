陳瀅唔介意主動追方力申：如果好鍾意的話！

藝人方力申和陳瀅在將軍澳電視城為J2節目《Tiger’s Talk》宣傳。2人因節目再傳緋聞，陳瀅在節目中主動除戒要求小方「求婚」， 令緋聞更甚囂塵上。

活動上被主持問到對小方的舉動是真心還是假意？陳瀅尷尬說：「一向都話佢條件好好。」無綫高層樂易玲則爆小方在情人節確實有送花給陳瀅，但亦有送花給她，可能是為了起掩飾作用，緋聞男女聞言即咬耳仔密斟。

2人受訪時強調大家是好朋友，小方表示：「嗰集節目講我哋單身有乜擇偶條件，飲咗酒就愈講愈放。（係咪講出真心話？）唔係，節目效果嚟啫。」陳瀅講到緋聞則說：「我哋雖然冇乜合作過，但係喺一個慈善團體已經識咗好耐，一班人成日一齊玩。（咁對小方有冇興趣？）成日都話佢係一個好好嘅男仔，係我認識男仔裏面最善心、心地最好，游環島泳亦好佩服。（係咪等小方主動？）如果好鍾意，我都會做主動嘅，不過，我只係話佢好好，冇話好鍾意。」

她又避免再引起誤會，澄清最近隔離期間，小方沒有送花，但有送上珍珠奶茶和寫卡，也覺得相當sweet。小方笑說：「聽落送珍珠奶茶仲sweet過送花。因為知道佢返加拿大探婆婆，覺得佢好有孝心，所以同佢打氣。」她則笑說：「所以我肥咗係關你事。」