迷你喇叭巡禮　細界巨「聲」

香港人居住空間狹窄，並非人人都可安裝大型音響組合，因此小巧的藍牙喇叭一直有捧場客，仲可隨時帶出街聽歌，今次搵來新一代人氣靚聲款式同大家分享。

SOUL × LAKH Supply別注聯乘

音樂與潮流界息息相關，最近美國音響潮牌SOUL與街頭服裝品牌LAKH Supply聯乘推出限量特別版藍牙防水喇叭 S-STORM Boxset，以「RESONATE WITH CULTURE」為設計概念，S-STORM圓餅形喇叭體積只有94×43mm，可播放長達20小時音樂。另支援IP68防水防塵及浮水設計，在戶外水上活動或是家中浸浴都大派用場，還特別搭載Utility Lanyard掛帶，可將喇叭輕鬆掛上隨身用品。

Sonos Roam無縫連接

Sonos Roam體積只有168×62×60mm，重430g，三角柱體小巧設計可放進背囊或家中任何角落，還可垂直擺放，令佔用空間進一步減少。另支援IP67防塵防水，機身兩端及按鍵用上硅膠物料，戶外聽歌都唔怕刮花。內置電池充電後夠用10小時，並支援Auto Trueplay及Sound Swap技術，前者因應環境自動調節音色，後者則使音樂在Sonos喇叭之間無縫切換，行到邊聽到邊歌。

JBL Clip 4防水掛鈎

JBL Clip 4長86.3mm、闊46mm，僅重239g，並加入採用掛鈎式設計，可扣於背囊、腰帶或手袋等地方，便攜性一流！防水防塵規格達到IP67級別，備有10小時續航力，內置Pro Sound技術令小小的40mm單元也能輸出強勁低音。設有8款基本顏色及3款特別配色，包括黑色、白色、灰色、藍色、紅色、綠色、粉紅色、湖水綠色、黑橙色、迷彩色與藍珊瑚紅（網上獨家配色），啱晒「好色」一族。

HomePod mini果粉專用

提到迷你喇叭又點可以唔講HomePod mini，早前盛傳Apple將喇叭系列的重點發展移至小巧的HomePod mini。它備有黑、白兩色選擇，內置全音域驅動器及音頻導波管，帶來360度聲場，並可與另一隻同款喇叭組成立體聲組合。即日起至3月24日前經eBay買輸入優惠碼「PAPAC0321」仲有85折，比官網買更抵！