陳展鵬重拾歌手夢　出歌送畀囡囡！

藝人陳展鵬相隔21年再戰樂壇，加盟新唱片公司重拾歌手夢，推出新歌《零歲》送畀囡囡。他說 ：「今次錄新歌，喺監製舒文身上學到野，監製亦畀咗好多功課我做，要我聽同練好多新進歌手嘅歌，例如新進樂隊ONE PROMISE、林家謙，Dear Jane等等，對我嚟講係一個好大挑戰。」

荒島拍攝MV

早前他為新歌拍攝MV，跟新進導演導演一拍即合，溝通順利。公司亦不計成本，首先搵到一個荒島，帶了好多大型道具去拍攝，又有航拍，他說：「最誇張Book咗架遊艇，畀我化妝整頭同休息。慶幸當日拍攝都好順利，而且天氣都好好，我都好驚會曬到唔同色會唔連戲。」

感恩遇上伯樂

他續說：「可以再做番歌手出歌，就好似發緊夢咁，首先要多謝樂小姐（樂易玲）好鼓勵我之餘，仲介紹咗唱片公司老闆畀我認識。我哋可以話係一拍即合，我哋好多諗法都好似，老闆好接納我對歌曲上或是MV上嘅意見。真係好感恩可以係歌影視上，都遇到好老闆同好好嘅伯樂，而今次MV製作費用，佢都係無上限支持，加埋公司團隊同製作團結嘅配合同用心，成品我真係好滿意。」問到會想偏向歌手定演員路發展，他說：「我希望會做好時間分配，做到歌影視、家庭都平均分配好時間。」