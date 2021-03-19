童年回憶返晒嚟！「電波少年」謝昭仁伊藤高史各有發展

藝人吳業坤早前到了日本Working holiday，點知變咗挑戰「東海道53次」，成功用咗18日由日本京都步行到東京，真係少啲毅力都唔得。亦因為呢次創舉，令人回想到1998年，香港謝昭仁聯同素未謀面的日本人伊藤高史，參加日本真人騷節目《前進！電波少年》。當中2人獲配給約6000元港幣，要以backpacker方式由非洲最南端徒步或坐順風車，一邊打工賺使費，前往歐洲北部，跨越超過2萬公里，途經了津巴布韋、坦桑尼亞、肯尼亞等國家，抵達歐洲後經希臘、烏克蘭、俄羅斯等合共17個國家。最終由南非好望角到達歐洲挪威斯萊特角燈塔，花了290日完成創舉。

事隔23年，伊藤高史仍留在日本發展其演藝事業，除咗參與舞台劇演出外，亦同朋友建立了劇團Ultramansion，亦有拍攝電影和電視劇。私生活方面，約10年前他在日本成家立室，有指太太是一名髮型師，2人至今已育有4個小朋友，並不時在社交網上載家庭照，見他不時帶着小朋友四出遊玩，慈父上身相當溫馨。

謝昭仁當日因節目播出後相當受歡迎，完成創舉後有一段時間留在日本發展演藝事業。直到2005年返港，在電台擔任創意總監一職。其後他轉投廣告界工作並擔任Design Consultant，並曾獲得「2014 Questar Awards」及「2014 Videographer Awards」等大獎。早前，他亦有參與日本歌手玉置浩二的專輯《Chocolate cosmos》的亞洲版唱片及廣告設計。他在社交網不時上載生活照，見他依然生鬼，相當搞笑。