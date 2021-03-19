年尾做番《流行經典》　曾志偉否認馬浚偉任高層

無綫《聲夢傳奇》早前被叫停，更有傳腰斬，現在以真人騷選秀節目「復活」，15位參賽者與無綫副總經理曾志偉、星夢娛樂行政總裁何麗全等在將軍澳電視城出席記者會，節目將於4月10日播出。

節目會由25位唱片公司高層擔任評判，及進行淘汰賽。何麗全透露節目會有驚喜的導師與嘉賓，他說：「節目畀唱片公司親自揀蟀，有潛質可以放手畀佢哋做，星夢就擔任經理人角色。」

曾志偉早前上任後即叫停《聲》，受訪時被問到煞停節目，可有想過停辦？他說：「冇諗過唔做，知道班小朋友好有潛質，冇理由嘥咗佢哋，只係諗點做得更好。停咗嗰日啫，之後開番啦，只係想做到多啲人參與，評判、藝人、歌手、下次記者會會再交代。」

對於擔任首席創意官的王祖藍今日正式上任，問到委派了甚麼重任給他？他笑說：「影相、做證先啦，唔係點入嚟啊，交晒畀佢，我就甩難。其實佢會負責幾個項目，4月會有記者會再公布。」對於有傳馬浚偉由他穿針引線加入無綫擔任高層，他則否認說：「冇咁嘅事，呢排好多新聞我自己都未聽過。」

講到《勁歌金曲》踢走《流行經典50年》，他則說：「唔係踢走，係畀啲時間佢回氣，年尾會再做番。節目做咗160幾集，係多人睇，畀佢抖抖，亦希望《勁歌》有新面貌畀人睇。」

《第93屆奧斯卡金像獎》日前公布提名名單，當中導演曾國祥執導的《少年的你》代表香港入圍「最佳國際電影」獎項最後5強。無綫高層曾志偉今日出席記招時接受傳媒訪問稱知道兒子電影殺入5強，家人覺得震撼又開心，他說：「我都有打畀個仔，佢話『老竇，犀唔犀利？光宗耀祖喇！』，我就話『我都唔夠光宗耀祖？你仲光宗耀祖過我？」不過，他坦言對兒子攞獎冇信心，他說：「另外4部提名電影係強中之強，入到最後5強已經當攞咗。」

他又稱兒子曾國祥因疫情可能錯通到美國出席奧斯卡頒獎禮，取笑他得獎與否，也是一個幸運與不幸運的導演，他說：「上年金像獎攞最佳導演頒唔到畀佢，今年又可能未必去得成，但點都開心，能夠入到最後五強，都係一件大事，亞洲電影係比較少，今次嚟講都算係為香港增光。」他又稱女兒曾寶儀最興奮，由台灣打電話來時尖叫。