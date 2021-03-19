NB新鞋款57/40　大玩超巨型吸塑鞋盒

1988年誕生的New Balance 574，自推出以來一直以舒適性與耐用性兼備的經典形象備受潮流界追捧，近年品牌亦先後為此長青型號推出過採用「襪套」鞋身及嶄新中底的574 Sport及Fresh Foam 574 Sport。來到2021年New Balance決定建基於574優良血統並融入8、90年代盛行的街頭風格，創作出全新型號57/40，將574的傳奇故事一直延續下去。

New Balance 57/40設計保留574經典復古輪廓，鞋身採用包括：透氣網布、鞣製皮革及磨砂麖皮等多種不同物料拼湊而成，鞋側位置則加入大熱鞋款327及237所配搭的粗身巨型「N」字標誌，進一步豐富鞋身建構的層次感，繡有「Flying NB」標誌的鞋舌背面更有「The Intelligent Choice」的品牌口號。鞋款所搭載的防滑橡膠大底更特意從元祖574經典設計中獲得啟發並加以改良，當中所呈現的獨特坑紋有助帶來更好的抓地力。

繼今年1月打頭陣率先登場的首發配色M5740LA、M5740LB及2月為情人節推出的限定配色M5740VD後，是次品牌就一口氣推出5款全新配色，當中包括：M5740TB、M5740GD、M5740GA、W5740LB及W5740GC。波鞋街（花園街）人氣選物店DAHOOD HUB於3月20日就會率先發售此5款配色。為隆重其事DAHOOD HUB創意團隊更特別向New Balance取得正式授權，按照57/40新舊融合的美學概念為店內發售鞋款打造出超巨型珍藏版吸塑鞋盒，除了大玩上世紀8、90年代盛行的吸塑玩具包裝外，每個鞋盒更會附上一幅參考昔日美式手繪廣告的57/40海報作品，清楚介紹鞋款設計背後的創作靈感，鞋盒內更選用由植物澱粉製成的生物水溶性泡棉作填充，為鞋款帶來話題性滿載的懷舊美感。