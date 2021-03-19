「黑痣G奶」增神秘感！郭鬼鬼靠羅志祥上位

台灣「G奶童顏巨乳」人氣網絡紅人郭鬼鬼，去年與男星羅志祥扯上關係獲加持後，人氣急劇上揚。雖然身材出眾加上天使臉孔，但感情方面似未有着落，獲不少男粉自告奮勇表白示愛。

台灣網紅界人才輩出，人氣網絡女神郭鬼鬼成功憑着一雙巨峰G奶，成功突圍成為業界的表表者。擁有爆乳G球的她挾着一副童顏，被封為「G奶童顏巨乳」，成功在模特兒和主持界打響知名度，一直備受網民熱捧。

直到去年，台灣男星羅志祥（小豬）被前女友周揚青「毀滅式分手」後，她卻因光顧男方主理的在店舖飲咖啡並打卡，再被對方點讚加轉發而與小豬扯上關係。獲「小豬關注性感網紅」加持後她人氣急劇飆升，其社交網帳戶追蹤人數由當時的47萬人躍升至58萬，人氣一時無兩。

雖然鬼鬼胸前有顆黑痣被稱為「黑痣G奶」，但未有因而令男粉絲卻步，反而被指增加了神秘感，令人想入非非，加強了個人戰鬥力。多才多藝的她形象百變，其Cosplay造型最深受男士愛戴。加上其「無辜感電眼」更成為了她的必殺技，有指無人能成功避開她那股萬有引力。雖然整體質素極高，但她的感情狀況亦備受關注，在過去的3月14日白色情人節，她感性拍片表示：「甚麼！已經3月15號了。我昨天做甚麼了....我忘了。昨天晚餐吃甚麼...喔～我沒有吃。情人節是甚麼？可以吃嗎？」結果片段火速瘋傳，不少單身男士留言自告奮勇留言安撫及示愛，果然魅力非同凡響。

PROFILE

姓名：郭鬼鬼

英文名: Angela

年齡：25歲

身高：1.6米

三圍：34G/26/33

卓號：G奶童顏巨乳、黑痣G奶

必殺技：無辜感電眼