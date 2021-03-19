滿足女上司　加班唔介意

好多打工仔都話女上司對下屬要求通常較高，唔容易滿足到佢哋。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界嘅女上司更加難以應付，唔單止對下屬要求苛刻，更隨時性慾高漲，捉住男下屬肉搏，有時更加要男下屬瘋狂「加班」添呀！

濕身誘惑

喺FALENO出品嘅《與女上司通宵交歡直到早上》中，女上司吉高寧寧收工之後由於要取回文件，於是折返公司，點知中途遇着落大雨，結果搞到全身濕透。返到公司就見到正在加班嘅男下屬大雄，而大雄見到心儀嘅寧寧恤衫濕透仲透出內裏嘅黑色胸圍，即時慾火急升，更失去理志咁撲上前向寧寧上下其手！雖然寧寧有啲驚惶失措，但係好快就畀大雄嘅熱情撻着，仲由被動轉為主動。自此之後，寧寧經勾引對方激戰，喺辦公室由夜晚砌到第二朝！

酒後亂性

喺Madonna推出嘅《與女上司同住一室》入面，紗紗原百合帶男下屬俊介去傾生意，點知因為俊介嘅文件出錯，搞到單生意傾極都冇進展。百合就決定留宿一晚，第二朝搵對方再傾多次。由於酒店房間不足，所以二人只好同住一晚，期間大家飲酒閒談，之後百合不勝酒力昏睡，呢個時候俊介忍唔住手對百合又摸又錫，驚醒嘅百合起初有少少驚訝，但喺酒精催化下加上俊介嘅調情技巧招招到肉，令百合亦按捺不住，同俊介由大床搞到梳妝枱，之後又再喺浴室打番場水戰，第二朝都要嚟個晨操添！

高壓清倉

LUNATICS推出嘅《酒後醒來就在女上司家中》，講述和也同成班同事及女上司藤森里穗收工之後食飯，由於氣氛高漲，和也不知不覺就飲醉咗，一覺醒來卻發覺自己身處喺里穗嘅屋企，更見對方正在吹奏一曲，令佢先驚訝後興奮，但係好快就覺得唔對路，因為里穗原來係色中餓鬼，以高超床技令佢爆發完一次又一次，想抖一抖氣咩？里穗就用上司身份，命令佢一定要繼續，唔搞到清倉都唔可以停！

簡評

本仙覺得女上司系列嘅可觀性相當高，因為有晒劇情鋪排，睇落零舍過癮！喺3部作品中，本仙最鍾意紗紗原百合主演嘅《與女上司同住一室》，因為百合愈來愈靚，而且韻味十足，床上反應仲交到足，演出夠晒味道！劇情方面又有晒起承轉合，由佢帶下屬傾生意，到後來喺酒店連番激戰，最後兩人情投意合並且成功傾成生意，故事有追看性，皆大歡喜嘅結尾令觀眾更添滿足。