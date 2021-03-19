火辣股后迎戰股壇新貴

美國四仔界有唔少巨躉脫星，只係稱得上為股后，唔係一味單憑大呎吋坐圍就得，樣貌亦必不可少。講到現今美國四仔界嘅股后，當然唔少得超人氣嘅Lena Paul，而股壇新貴Tru Kait同樣實力非凡，究竟邊個更勝一籌呢？

首屈一指

喺美國佛羅里達州出生嘅Lena Paul，可以話係現今四仔界嘅傳奇脫星之一。本身係學霸嘅佢，喺路易斯維爾大學修讀拉丁美洲研究，主攻可持續農業產業，大學畢業後佢便創業，並從事有機耕種及有機農作物處理嘅生意。由於佢經常要透過視頻開會，令佢慢慢對視頻工作產生興趣，加上生意遇上資金問題，2015年結束公司，轉而從事成人網絡直播。

憑住佢迷人嘅樣貌及火辣身材，好快就吸引到四仔星探嘅注意，結果2016年6月宣布出道，並為著名四仔片廠Reality Kings演出首套網絡四仔作品《Brick Danger》。激凸嘅上圍加上迷人嘅巨臀，令人氣極速攀升，成為近年首屈一指嘅股后。Lena Paul坦言做脫星嘅好處，係只需要專注喺自己嘅演出上就得，相對創業可以免卻唔少煩惱，令佢嘅生活變得簡單。

Profile

出生日期：1993年10月12日

身高：163cm

三圍：32DDD-24-36

網絡女神

喺美國加州出生嘅Tru Kait，雖然出道經過冇Lena Paul咁傳奇，但係人氣同樣冒起得極快，更被喻為現今四仔界新一代股壇索女！高中畢業後，佢先後做過多份工作，除咗接侍員、售貨員外，仲做過網絡直銷主持，佢就發現唔少人睇佢嘅直播，其實係想睇佢嘅靚樣同身材，正因為咁嘅緣故，2019年開設個人直播頻道。

佢表示最初都擔心男友會反對，卻估唔到不但獲得對方嘅支持，更參與埋演出，其中以透視緊身衣直播曳曳嘅場面，更係創下觀賞人數嘅紀錄，因此被四仔星探發掘，結果喺2020年出道，並為著名四仔片廠Brazzers演出多套人氣作，包括《Banging In A Bodystocking》等，及後為Reality Kings演出嘅作品，同樣人氣十足，更憑住展現美股誘惑，令佢成為新一代股壇新星。

Profile

出生日期：1997年9月11日

身高：158cm

三圍：32D-25-37

第1回合

鬥身材

兩位脫星嘅美股各具魅力，Lena Paul嘅36吋巨臀渾圓得嚟分量十足，而Tru Kait更係稍勝一籌，有成37吋之巨！不過鬥身材嘅話，當然唔可以單睇臀部咁簡單啦，睇埋佢哋一對胸器，Tru Kait嘅32D美乳雖然唔細，但係相對Lena Paul嘅32DDD爆乳嚟講，真係輸咗幾條街，故此Lena Paul喺呢個回合勝出。

第2回合

鬥獎多

Tru Kait被喻為股壇新星，床上演出更係激烈兼激動淫心，只係出道一年未夠，啱啱錯過晒頒獎禮舉辦嘅日子。而出道5年嘅Lena Paul就佔咗出道時間上嘅優勢，更憑住出色嘅床上演出，分別喺2017年舉辦嘅AVN及XRCO頒獎禮奪得「年度新進脫星」外，更獲得「最佳群戰演出」等多個獎項，所以Lena Paul喺獎項上再勝一仗。

第3回合

鬥宣傳

Twitter同IG係唔少脫星嘅宣傳平台，同時亦係同粉絲交流嘅渠道。Lena Paul嘅Twitter超過66萬追隨者，而IG更有超過144萬名追蹤者。至於Tru Kait嘅Twitter有14萬追隨者，IG嘅追蹤者更多達155萬人！從總人數嚟睇，雖然Lena Paul較多，但係Tru Kait出道未夠一年已經有咁嘅人數，點計兩人都係平手啦。

Report

發展潛力強

經過3項比併後，Lena Paul以兩勝一和贏出，但如果計埋時間因素嘅話，其實佢只係贏得Tru Kait身材一項，因為如果論年齡嘅話，今年24歲嘅Tru Kait未來嘅發展潛力，更加值得四仔迷期待呀！