【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初八丁卯火建日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、出行

忌：動土、修井、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顔色：藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座、天蠍座、人馬座

白羊

財務上獲家人支持，還有望中獎或收到厚禮。

金牛

心情靚，只要待人接物有風度，可帶來好運。

雙子

情緒欠佳，易受人冷待，虛心才可扭轉困局。

巨蟹

精神爽利，適合與親友聚會，享受天倫之樂。

獅子

社交運良好，遇到難題時，可望得貴人支援。

處女

異性緣佳，單身男女有望遇上合眼緣的目標。

天秤

財運不錯，可從投資中獲利，但要見好就收。

天蠍

活力充沛，打扮光鮮一點，可以為愛情加分。

人馬

運勢旺，得長輩關照，可憑獨到眼光而賺錢。

山羊

應酬多，可結交不少朋友，花點小錢也值得。

水瓶

可憑個人魅力吸引異性目光，行事易獲認同。

雙魚

精神飽滿，不妨花點錢陪家人共享生活樂趣。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）雞 意外多

鼠

遇棘手難題，拖慢工作進度，要醒醒定定啊！

牛

精力充沛，處事快靚正，不妨跟同事分享心得。

虎

責任心重，為工作犧牲私人時間，可贏得讚賞。

兔

桃花旺盛，單身者有機會遇上一見鍾情的異性。

龍

三心兩意，優柔寡斷，容易在工作方面出錯。

蛇

到郊外呼吸新鮮空氣，可為生活帶來幸福感。

馬

公務纏身，最好找同事商量，不要鑽牛角尖。

羊

有貴人運，即使生活中犯了錯，也可獲得諒解。

猴

下午運勢較好，貴人的力量可令荷包添進帳。

雞

是日沖煞，生活上出現連串意外，壓力沉重。

狗

表現勤奮，輕鬆完成分內事，不妨幫同事一把。

豬

事事順利，兼有偏財運，或可獲一筆意外之財。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

管好時間 提升學習效率

經歷停課多時，很多家長都擔心小朋友的學業，甚至因為需要花大量時間親自教導而感到勞心勞力。以下是一些小秘訣，可催旺運程，對於學習、考試，以至事業發展均有幫助。

1.改善家居風水

今年的四綠文昌星位於正東，但此方位亦是三煞位，所以在催旺文昌位之前，先要制衡煞氣，建議擺放銅麒麟，以減低三煞位的兇性。然後，可以擺放4支毛筆或水養富貴竹，以增強學習運。若書桌剛好在該位置，學習更能相得益彰。踏入「九紫火運」，更可放置九層文昌塔，寓意步步高陞！

2.拜祭文昌帝君

可以去文昌廟拜祭，祈求保佑學習順利，或事業上有升遷機會。

3.佩戴水晶

可挑選合適嘅水晶，並佩戴在左手，以改變自身磁場。白水晶有淨化作用，有助加強集中力。紫水晶可緩解疲勞，提神醒腦。海藍寶則能改善溝通能力，增強信心。

4.訂立目標和善用時間

先訂立清晰而可行的目標，再給予自己時間限制。規定每天的學習進度，逐步完成，並形成習慣。有良好的計劃，才能鞭策自己進步。另外，人的體能是有限的，所以選擇適合的時間學習很重要，最好在早上學習，因大腦較清醒。最後，請養成良好的作息習慣，保持足夠睡眠。擁有健康的身體，才可以有效率地學習及工作。