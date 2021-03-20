東方日報C1：羅子溢小男人爭認低威　李彩華大女人全權話事

藝人羅子溢與李彩華（Rain）在新劇飾演一對，不過私底下愛情觀卻是兩個世界。子溢重視另一半的感受，甘願做「小男人」，反觀離婚的Rain則是「大女人」，明言在事業與愛情之間，必定選擇前者！

子溢與楊茜堯由拍拖至結婚，外界都認定這段關係「女尊男卑」，但EQ高的他未有動氣：「觀感嘅嘢需要時間改變，與其唔開心，我會選擇做好自己事業先，咁近年我有進步喎，如果一直停滯不前就話失落啫！」當大家都以為他被老婆的「強勢」懾服，他即解畫：「依家仲係清朝民初咩？好多女性身兼兩職。我唔係怕老婆，亦唔係怕佢嘅性格，而係驚佢唔開心，驚佢冇人陪會悶。總之平日唔影響正常生活嘅嘢，我盡量Say Yes，家和一定萬事興。」

開火拖長「戰線」

他又自爆初相戀已是「有異性冇人性」﹕「我都想大男人㗎，但好自然就會『讓』對方，所以冇乜約過朋友出嚟傾心事。喺女生角度嚟睇，梗係好事啦！」原來他與老婆有「不成文規定」：「每次有衝突，我都會首先『釋出善意』，緩和氣氛氹番佢。其實喺太太身上，我先真正學識兩性相處之道，好似我好性急，嘈交一定要即刻解決，係佢教曉我要先冷靜，有時愈急解決就愈大鑊，將件事擺番1、2日再處理，效果反而更理想。」

在單親家庭長大的子溢如今成為「寵女狂」，他直言：「以前父母每次嘈交，我同家姐都匿入房，雖然唔係親眼見到，但聽到都知咩事啦！依家我同太太、外母等都盡量唔喺囡囡面前表現負面情緒，唔想佢擁有同我相同嘅童年。」

子溢錫晒老婆做「肌佬」

子溢出名是「愛妻號」，對老婆千依百順。婚後為了上車築愛巢，他不時排隊爭入市，2017年收到指令後，就獨自到人山人海的銷售處等候買樓，免得太太操勞。原來他保持健碩身形亦是為了滿足老婆，全因茜堯說過愛他夠大隻，所以他不敢清減太多，只望為另一半添安全感。

Rain閃婚閃離，但直言未有後悔，認為婚姻失敗源於雙方的文化及價值觀差異，最大問題是聚少離多：「大家見面時間真係唔多，溝通唔可以淨係靠電話。如果單靠短訊往來，對方可以諗到好多嘢嚟覆你，唔係直接嘅反應。」而她對於日後感情生活雖有憧憬，但明言不想再婚，又自認大女人：「如果事業同愛情唔可以並存的話，我一定揀事業，可以經濟獨立，鍾意買乜都自己決定，唔需要徵求對方意見。」

嫌追求者難「達標」

她形容30歲是人生分水嶺：「好似所有嘢突然唔同晒，以前拍拖畀人Lead住，試過因為着短褲白Tee出街畀男友鬧，當時好委屈咁喊咗出嚟。之後拍拖反而係我主導一切，上段婚姻佢唔畀我拍親熱戲，但其他嘅嘢係我話事。」Rain坦言刻下有追求者，但愛情觀已不再初心，面對兩性關係存在心理戰：「有啲啱傾嘅朋友，大家都知發生緊咩事，不過佢又唔係成日搵住我喎，鍾意一個人點會咁？一定有古怪啦！呢啲呃唔到我。有日同子溢、艾威食飯講開呢個話題，佢哋都同意對方一定有好多個『可能』。」

如果覓得另一半，她希望盡情享受戀愛的浪漫感覺：「可能早出道，以前拍拖一啲都唔浪漫，因為最浪漫嘅都喺演戲時發生咗，我識嘅『橋』仲勁過佢哋（追求者），所以畀唔到驚喜我，暫時未有人滿足到我嘅要求！」

Rain女王下令點「阿四」

見慣風浪的Rain多年來在內地拚搏名利雙收，形成硬朗性格，故每次拍拖都女王上身，要求另一半「聽命令」！除了行街購物要男伴做「阿四」外，又指定節日要收花，增加儀式感。吸金力強勁的她不要求另一半交「家用」，實行自己賺錢自己使，堅持財政獨立，所以不時被拍得現身名店掃貨，亦入貨買磚頭，名下物業多不勝數！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：