金素妍含淚出嫁　李智雅現真身《Penthouse 2》收視下跌

韓星Eugene、李智雅及金素妍等合演的SBS熱播劇《Penthouse 2》昨晚播出的第9集被列為19禁，即只准19歲以上人士觀看，上下部分平均收視分別錄得20.8%及23.6%，雖然下半部被上集下跌1.2%，但仍以壓倒性姿態稱冠同時段節目。

昨晚講述金素妍想要尋回女兒崔藝彬在企圖殺死Eugene的女兒金賢秀當日戴的頸鏈，卻遭未婚夫嚴基俊發現，對方更知道了她和前夫尹鐘焄用藥物令崔藝彬忘記當日發生的事，金素妍只好叫尹鐘焄帶女兒離開。

尹鐘焄本想要求嚴基俊不要再要挾前妻，卻知道對方原來抓住女兒死人的證據，尹鐘焄與女兒到機場後卻中了嚴基俊的計，他因為涉嫌殺死金賢秀而被緊急逮捕，而為了報仇而跟崔藝彬拍拖的金永大就用電單車帶崔藝彬逃離現場，但崔藝彬在電單車急停時突然記起當日推金賢秀落樓梯時的畫面，令她感到十分震驚，而金素妍雖然發現自己很愛尹鐘焄，但卻被迫與嚴基俊舉行婚禮，而劇集又公開拔走氧氣喉令金賢秀死亡的人其實是嚴基俊。

而李智雅飾演的「沈秀蓮」在第1季遭嚴基俊及金素妍殺害，在今季以肩上有蝴蝶紋身及短髮造型的孖生姊妹「羅愛喬」的身份登場，Eugene在昨晚1集提議讓李智雅跟兒子金永大和女兒韓智賢見面，李智雅雖然表現抗拒，但卻在見到2人時默默落淚，而她在洗澡時除低假髮，肩上的紋身亦在淋浴時消失，似乎是暗示她其實是「沈秀蓮」。