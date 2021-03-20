DISC System科技　「扭轉」籃球局勢

30年前，當市場上大多數波鞋都是採用傳統綁帶設計時，運動品牌PUMA破天荒推出了顛覆波鞋界的嶄新綁帶系統DISC System，通過轉動鞋面的「碟盤」就可控制系統內置的鋼線去收緊及放鬆鞋身，從而達致最佳的着用體驗。今年適逢DISC System誕生30周年，品牌決定將此革命性設計融入PUMA Hoops籃球系列，推出全新籃球鞋款DISC Rebirth及Double DISC，並復刻於90年代推出的DISC System Weapon OG及XS7000 OG，用上最元祖的輪廓及配色向1991年面世的DISC System致敬。

自2018年以PUMA Hoops之名再戰籃球鞋市場後，品牌已經先後推出過Clyde Court、Sky Modern及PUMA Uproar等多個籃球鞋款並邀請湖人隊球星Kyle Kuzma出任代言人。是次更將品牌招牌作DISC System融入DISC Rebirth及Double DISC兩對最新籃球鞋款，顯示出品牌誓要「扭」轉籃球場局勢的決心。DISC Rebirth鞋面採用膠帶及DISC System去鎖緊腳掌、腳踝及提升穩定性；而Double DISC最大特色就是採用雙重DISC System，於腳背及後踭位置均可調節控制腳部不同位置鬆緊。兩對新作同樣搭載品牌自家研發的高回彈EVA及PROFOAM中底，確保有最佳能量回饋。橡膠外底則注入高耐磨黏性橡膠合成物去提升鞋底抓地性、摩擦力及耐用度。

除了兩款籃球鞋新作外，PUMA藉着DISC System 30周年這個大喜日子，亦特別復刻了1992年面世的籃球鞋DISC System Weapon OG及1991年登場的跑鞋XS7000 OG。前者當年有以「蒙眼入樽」成名的NBA球星Cedric Ceballos着用捧場，而且更是其職業生涯的戰鞋；後者當時推出僅限量發售5,000對，瞬間成為跑鞋系列的經典神作。是次復刻版本不論是鞋身所選用的物料、細節及配色均完完整整呈現，將90年代DISC System與生俱來的前衞感帶到30年後的今天。