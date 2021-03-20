SOOJIN再否認校園欺凌　要求徐信愛正面回應

早前有多個韓星被爆曾涉校園欺凌，女團(G)I-DLE的成員SOOJIN被指曾要求同學互摑及搶其他同學的校服及金錢，更疑未成年飲酒吸煙，而童星徐信愛亦疑曾被其欺負，SOOJIN其後承認曾因為好奇而吸煙，但否認曾欺凌同學，而因為爭議而暫停活動的SOOJIN昨晚再在官方粉絲網發表長文，全面否認涉校園欺凌的傳聞。

SOOJIN指早於爆料者發文之前，已經聽說爆料者的妹妹B某四處問人要她的舊照片，所以當爆料者在討論區發文時，她已經知道爆料者的身份，而她指與B某曾在學生時期吵架，原因是因為B某多時爽約，她在憤怒下於通話中罵對方，而對方的胞姊就用粗口教訓她，自此她便與B某絕交。

她在文中否認曾搶其他同學的金錢和衣服，亦從沒有向同學施暴，又指每次有關於她涉校園暴力的傳聞時，徐信愛都在社交網留下似是有暗示的字句，令人誤會她曾排擠徐信愛，SOOJIN強調自己從未與對方說過話，也不知道對方是甚麼班，對於被指曾經欺凌徐信愛，她就大表無辜，而事務所曾嘗試聯絡徐信愛所屬的事務所，卻一直沒有收到答覆，希望對方可以作出清晰的回應，又表示對於散布謠言的行為，事務所會採取法律行動追究，而事務所已於昨日向最初發文者及其他散布虛假訊息的網民提告。