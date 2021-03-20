曾避開唔提鐘鉉　Key：依家可以健康地表達思念

韓國男團SHINee最近頻頻上節目宣傳第7張正規專輯《Don't Call Me》，而成員Key昨晚亮相MBC節目《我獨自生活》，公開剛搬入2星期的大屋，期間講及於2017年年底自殺身亡的隊友鐘鉉。

Key招待師姊組合少女時代的隊長泰妍到家中，並為對方炮製料理，期間Key主動提起鐘鉉：「其實在體力上真的很辛苦，我很想說這種事，假如沒有成員們，我不可能繼續做下去，我們最辛苦的是失去了主音。」他形容鐘鉉離世後就似空了一間房一樣，覺得很空虛落寞，特別是在日本開演唱會時要唱舊歌，就發現鐘鉉的空位很大。

SHINee最近在音樂節目《M Countdown》中奪冠，Key發表得獎感言時表示很想念鐘鉉，而他在節目中坦言曾經故意避開不公開談及鐘鉉，擔心有人用來炒作，但他現在希望可以公開地表達思念之情，不想讓談關於鐘鉉的事變成禁忌：「我現在不會再因為這件事而覺得辛苦或傷心，當然還是很小心翼翼，但並沒有逃避的必要吧，現在可以健康地表達『很想你』、『懷念你』的感情和說話。」而泰妍就大讚SHINee做得很好，並鼓勵他們健康地表達自己的心情。