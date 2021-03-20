【揚言抬起頭做人】張致恒太太自爆手頭只得200蚊

藝人張致恒（Steven）早前因財政問題，被馮鎵瀠（Naomi）公開追債。他的太太區燕雯（雯雯）連日來在社交網發文，揚言不會放棄兩個仔，但情況令人擔憂。她今日又再發出長文，叫大家不用擔心，強調自己「冇癲到」，只是最近發生太多事面對不到，所以有爆煲的情況而已。

她更自爆現在手上只得200元現金：「要自己照顧兩個仔同成個屋企，現金只係得$200，所以有啲驚同唔識應對。」又自爆曾經有輕生的念頭，幸好及時回頭是岸，未有發生悲劇，她說：「有太多我唔知情嘅事情發生，去到我知道嘅時候已經係畀人鬧緊嘅時候，所以開始有啲睇唔開，有自殺嘅念頭。我承認我係有唔成熟同太脆弱，但係當我去到我流眼淚嘅時候，個仔會埋嚟摸吓你幫你抹走啲眼淚。當我唔開心嘅時候，佢好似明白咁樣，過嚟拍下你摸吓你嗲吓你，嗰一刻我先醒覺，我唔可以放棄，因為我冇權帶走佢哋嘅生命。嗰一刻我同自己講我一定要堅強，要努力面對一切，先可以陪伴到佢哋去佢哋之後嘅人生。」

最後她承諾會好好組織自己的人生，要夠膽抬起頭望人：「因為我哋只係爭人錢未還晒，而唔係去逃避要去走數，所以其實我係唔需要抬唔起頭做人。我亦會好好問清楚同組織好欠我老公朋友嘅錢。我相信只要我哋願意去努力，我哋一定可以好快，報答到同還清所有嘅金錢。」