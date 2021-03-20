Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC　升級加碼

拍攝車擁有一身名為Designo Selenite Grey Magno 的啞灰特別車色，賣相更添型動討好。(方偉堅攝)

Mercedes-Benz的CLS車系早在2003年誕生，至2018年發展至第3代，加入48V EQ Boost輕混能技術，帶來更佳節能表現。事隔3年，雖然還未到小改款時，不過抵港新版CLS，在科技配置上進一步提升，升級至配備一體化雙12.3吋儀錶及輕觸屏幕的最新MBUX多媒體系統，緊貼智能世代的步伐。

值得一提，購買現貨不單止可盡享加稅前價格優惠，兼可免費升級包括AMG包圍套件、19吋AMG輕合金輪圈、多光束LED頭燈、免首年牌費及保險費和兩年免費定期保養服務在內的額外加碼優惠。

規格表

車型：四門五座位轎跑車

引擎：直六配渦輪增壓

容積：2,999c.c.

最大馬力：367hp/5,500~6,100rpm

最大扭力：500Nm/1,600~4,000rpm

驅動：前置引擎、4MATIC

傳動：9G-TRONIC自動波

車身體積：4,988×1,890×1,435mm（長×闊×高）

綜合耗油量：7.8~8.0L/100km

0~100km/h：4.8秒