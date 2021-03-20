莫文蔚又出新歌！靈感竟來自《西遊記大結局》

歌手莫文蔚（Karen）繼去年推出《呼吸有害》後，現再推出全新廣東歌《因一個人而流出一滴淚》，是與麥浚龍（Juno）繼合唱《瑕疵》後，首度聯手監製的歌曲。疫情關係，去年她大部分時間與老公Johannes留在歐洲生活，在英國期間，Juno曾聯絡她，指手上有首歌很適合她唱，結果2人嘗試隔空合作聯手監製此曲。

歌詞是她的有感而發，她表示很開心去年在頒獎禮贏得大滿貫成績，感動樂迷對她的默默愛戴與支持，亦令她聯想到自己其中一部演出電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中，白晶晶飛進至尊寶的心內窺看，看到原來紫霞仙子早在至尊寶心裏留下一滴淚，這滴淚正好引證一段真摯又刻骨銘心的感情。直至現時，她對白晶晶見證愛情的情節仍十分感動，所以她以至尊寶與紫霞仙子這段情，來衍生歌詞背後深藏的訊息：「假若有日要與樂迷離別，大家仍會惦記Karen嗎？Juno覺得我回到香港這個起點，樂迷依然很愛我，這份情懷與忠心程度，正如紫霞仙子對至尊寶單純的愛般，同樣珍貴。」

另外，其世界巡迴演唱會香港站因疫情而延期，現計劃於今年6月舉行，她極度期待演唱會能順利舉行。