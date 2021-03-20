IB攻略：老師激勵學生　創造奇迹

我們於2013年創辦補習中心時，我和夥伴是中心唯一的2位導師。時至今日2021年，我們已經教導了1萬多名學生，並僱用了50多名IB專家，我倆的職責已經從教學轉移到管理。

中心取得成功的原因在於，我們深刻理解頂級IB補習老師的構成要素，使我們能夠訓練自己的IB補習老師成為行業領先者。實際上，我們自己就是頂尖的導師，在我們成長為擁有半百人的團隊之前，我們是公司的主要導師。我們在Youtube上的視頻教程，已收到超過100萬的觀看。

現在我們的任務是要通過教學技能教授導師，使他們能夠有效幫助IB學生。我們相信，頂級IB補習導師應該包括這3個性質：

1.應該總是提高學生的自信心，使事情變得更容易

當我在高中的時候，我想進入Oxford牛津大學攻讀我的學士學位；但是，我有位家人的朋友為一名教育顧問，對方告訴我：「你沒有機會，應該改為申請其他大學。」我聽從了她的建議，但最後我後悔了，我的英國高考成績是5A* （即是IB的滿分 45/45），那時候考入牛津、劍橋也只是3A*的要求。現在，當我回頭看，如果對自己有信心一點，原來一切都是有可能。

我們相信，激勵學生是教師其中一項工作，藉以提高學生的信心。因此，我們的導師始終致力於使用最簡單的方法來幫助學生掌握具有挑戰性的學術觀念。我們的價值是使事情變得更容易，而不是更辛苦。

2.應該徹底了解學生

頂級IB補習導師應該了解學生的需要和需求。大多數學生只是想盡快掌握一個概念。因此，頂導師應該簡化事情，讓學生盡可能多地幫助他們理解。

此外，導師應該了解學生的長處和弱點，並相應地制訂教導方針。

3.導師教的就是應試

學生去補習，就是提高他們的成績，這是我們始終牢記的。不是去和外籍老師閒談，也不是去喝咖啡。因此，我們認為高級導師應以考試為導向，導師應該教學生如何有效解決考試中可能出現的所有題型。為了實現這一目標，一個導師需要非常了解IB教學大綱和考試。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣