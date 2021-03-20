本日日本：大便博物館登陸福岡　摸金便便祈求勝利

「好玩唔玩玩屎？」無錯，日本人真係乜都玩，繼2019年於東京台場開設第一間大便博物館（UNKO MUSEUM）之後，即日至8月29日於福岡巨蛋旁的綜合設施BOSS E・ZO FUKUOKA內，有期間限定的UNKO MUSEUM FUKUOKA powered by HAWKS登場。新場館保留了東京台場大便博物館的人氣區域，例如有滿布七彩可愛造型便便的打卡區「UNSTAGENIC」、及設置多種好玩便便遊戲的「UNTERACTIVE」。另外亦加添了「撫運金便便」及「勝運金馬桶」兩款全新設施，單睇造型真係話題性十足，究竟點玩法呢？話說福岡巨蛋係日本職棒球隊福岡軟件銀行鷹的主場，這兩款新設施均為該支球隊祈求勝利而設，據講球迷只要分別摸摸或站在前方，就能為球隊帶來運氣。不過即使你並非球迷，跟金便便及金馬桶影合照擺上網，肯定能夠輕易呃Like！而BOSS E・ZO FUKUOKA內的MLB cafe FUKUOKA亦推出了聯乘便便咖喱飯及便便梳打，讓你享受多種便便滋味！

UNKO MUSEUM FUKUOKA powered by HAWKS

地址：福岡縣福岡市中央區地行濱2-2-6 BOSS E・ZO FUKUOKA 6樓

營業時間：周一至五11:00am~5:00pm，周六10:00am~8:00pm，周日10:00am~6:00pm