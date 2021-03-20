蕭正楠畀陳瀅主動除衫褲：佢好猛同狂野！

藝人蕭正楠（阿蕭）與陳瀅於新劇《愛美麗狂想曲》內扮演一對。女主角李佳芯踢爆陳瀅於戲內有性感演出，蕭正楠笑說：「嗰場戲佢好主動，好忙咁除我啲衫同褲，太亂嘅情況下，我條底褲甩咗一半，我感覺到就即刻叫停，着番條打底褲再拍，所以我都同啲男士講佢好猛同狂野，頂得順先好追佢！」

未搣甩麻甩味

陳瀅靦覥承認自己內裏「麻甩」：「我只係平日着衫比較女仔，同埋劇內我哋掉轉咗性別，我比較男人，阿蕭就女性化多啲，所以所有嘢都我採取主動。我同佢拍完套劇，都未即刻搣得甩嗰陣麻甩味，畀朋友投訴講嘢太粗魯！」

生日同翠如過

問到阿蕭可試過遇上這類女性，他說：「我都係喺正常嘅教育下長大嘅，未試過。（嚟緊23號生日諗住點慶祝？）好多年未試過同太太黃翠如一齊放假，睇吓到時佢點安排啦。（佢有驚喜畀你？）我哋唔講呢啲，似係驚嚇多啲喎！」

第1次拍古裝

陳瀅原本安排與王祖藍合拍古裝劇，如今大易角，祖藍的角色由「金城安」周嘉洛頂上，記者問她有否感到卡士「降呢」，她說：「我淨係覺得平均年齡降咗，呢套劇係笑片，多啲年輕人係好啲。」她透露首次開會，對演出相當期待：「我第1次拍古裝呀，同埋啲拍檔未合作過，好有新鮮感。」