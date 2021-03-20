少女心爆發　櫻花妝品排隊出場

踏入春暖花開的時節，很多愛花女生都會抓緊短短一兩周的開花期，欣賞櫻花盛開的短暫一刻！今年大家雖然無法外遊賞櫻，但各大美容品牌已經排住隊推出限量櫻花彩妝及護膚系列，單是絕美包裝已經秒殺一眾櫻花控及化妝控的芳心，讓人陷入櫻花海中不能自拔，甚至有種置身日本賞櫻的錯覺！

立體櫻花泡沫靚到暈！

創立於1978年的日本天然保養品牌House of Rose，憑着推出天然保養品起家，近日為配合櫻花季節特別推出「粉櫻笑顏香氛身體保養系列」，而其中一款香氛補濕Mousse更一上市就引起搶購潮。原來受瘋搶是因為能擠出超美的立體櫻花造型泡沫，加上瓶身還有粉嫩櫻花圖案，所以人見人愛。加上它含有加強補濕的陽光櫻花、櫻葉萃取及櫻桃果實精華，以及可柔軟肌膚的乳木果油，用後可調整肌理、打造細緻柔滑的完美肌膚，難怪可以1秒間攻陷少女心。

渾身散發櫻花香氣

今個春日，L'Occitane與法國插畫家BABETH LAFON聯乘合作推出全新Cherry Infusion Limited Edition櫻桃櫻花限定版，色彩奪目的插畫配以柔和生動的風格，讓人跳進夢幻般的熱帶世界。而結合來自法國普羅旺斯的櫻桃萃取及櫻花花水，更讓人聯想起一片櫻花花海。選擇方面亦多元化，由淡香氛、潤膚露、沐浴啫喱、補濕噴霧、潤手霜到潤膚啫喱一應俱全，滿足晒一眾櫻花控！

眼唇添上櫻花姿采

THREE今年也為櫻花迷推出一款採用限定藝術包裝的「暖櫻綻愛彩妝組」，一盒有齊3款唇彩；護唇底膏具潤澤功效，能大大提升後續唇彩顯色度；啞致霧光唇膏一抹即呈現櫻花花瓣色調；而豐唇果蜜就能為雙唇帶來輕柔且充滿透明感的妝感。加上盒內的櫻粉色霜狀眼影，讓女生輕易打造迷人的櫻花妝容。

5合1櫻花修護

在濕立立的春季，護膚顯得尤為重要。有見及此，資生堂旗下的Aqua Label推出一款集化妝水、精華液、乳液、乳霜及面膜5合1功效的Special Gel Cream。內含高濃度膠原蛋白GL和雙重玻尿酸，能深層滲透角質層，超強補水補濕。加上散發淡淡櫻花香味，讓人一邊用一邊投入櫻花盛開的世界。

櫻花萃取面膜

除資生堂外，日本護理品牌Cocochi Cosme也推出AG抗糖保濕面膜，當中蘊含的染井吉野櫻萃取物，能細緻毛孔、紓緩敏感；配合有「紅色寶石」之稱的山形佐藤錦櫻萃取成分，能提供絕佳補濕效果，用後有助平衡肌膚狀態。

櫻花精華穩定肌膚

Estee Lauder針對春日不穩定肌膚，特別研發出櫻花微精華原生液。成分結合人手逐一採摘的日本岩手縣八重櫻花及石川縣清酒的酒糟；櫻花酵母取自日本三大名園之一的兼六園，蘊含鎮定肌膚成分，可穩定肌膚狀態，消滅痘痘；櫻花微精華內添加酵母成分，有收縮毛孔和提亮膚色功效。