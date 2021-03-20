孫慧雪大爆陪月姨姨着底褲通屋走　浴巾包身見老公

藝人孫慧雪及張美妮主持網上節目，今集大爆陪月經，阿雪透露陪月完約後，請了個姨姨來湊B，但大爆對方十分特別：「佢唔知點解好鐘意唔戴胸圍，又經常喺BB房只係着住條底褲行來行去，我老公試過開CCTV想睇吓個仔喺房做緊咩，就見到個姨姨下半身冇遮冇擋！又試過個姨姨聽到我老公叫佢，突然喺浴室只係包條毛巾衝出來問佢咩事，嚇到我老公即刻話『冇嘢喇』調頭走，哈哈！」她又謂揀陪月要睇身形：「如果你生個巨B似我個仔咁，最好請個高大少少有力啲嘅陪月姐姐，我生嗰時分兩更請，一個日更一個夜更，日更嗰個陪月身形好細粒，我個仔出名巨B，所以試過2次佢真係唔夠力，同BB沖涼時差啲連人帶B跌低，好彩我衝過去扶住佢2個！」

而張美妮就自爆非常肉赤，用9萬元請了個唔夾的陪月，只是做了1個月：「其實係5萬幾蚊1個月，24小時陪月，但我一簽就簽咗2個月，最終唔夾，唔到1個月已經用唔到落去，由於已簽合約，結果埋單9萬蚊只係做咗1個月。」她又謂唔夾是因為即使辛苦她都想埋身餵人奶：「但陪月就覺得半夜三更你最好泵定奶放喺度，等佢方便餵而唔係佢要半夜坐係到等你餵成個幾鐘，仲向我老公投訴話我太緊張，唔泵奶備用，搞到我試過委屈爆喊！」