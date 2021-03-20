宅在家隨時開餐　真空美食加熱即食

疫情關係，很多人會選擇回家食飯，家中有廚藝高手固然有口福，若然廚藝不精又或工作繁忙，不想日日吃飯盒，就要想想辦法。坊間現時有不少餐廳或品牌推出真空美食包，一道道家常小菜、宴客大菜或滋補湯水都已準備妥當，只要加熱就食得，方便又美味，還可幫大家減輕煮飯的負擔和壓力。

家常台菜

每次去台灣，當地一系列的小食、小菜，總令人吃到停不了口，這一年未能親自到當地掃街，不少台迷都應該「餓」了很久。三星台菜食堂推出一系列「家的味道」的冰鮮菜式，早前就有開胃的話梅豬手、酒香四溢的醉雞翼和花雕雞髀，以及惹味的招牌牛寶。預計3月尾會推出全新的麻辣牛肉和沙嗲牛肉，想吃就要留意喇！

足料蛇羹

乍暖還寒的春日，潮濕又易春困，港人最愛煲湯水潤一潤，不過要長時間睇火，有時都會覺煩，若然想在家煮蛇羹，更是天方夜譚。中環蛇王芬早前推出真空包裝的古法燴蛇羹，只要放於冰格便可長時保存，吃時連袋隔水加熱就得。另外還有3款真料真燉湯包，包括養顏滋肺的海底椰蘋果雪梨麥冬燉豬𦟌、健脾益胃的胡椒豬肚淮山燉螺頭及補腎養陰的栗子椰皇雪耳玉竹燉豬𦟌，想隨時補身話咁易。

矜貴燉湯

除了經常煲湯水享用，有些人更會講究地研究滋補燉湯，要不計成本日日燉，相信普通人好難做到。本地品牌靚湯Souper，早前以「養生療效」為主題，推出3款以矜貴食材打造的燉湯，選用原條澳紐花膠，配原個泰國椰皇、雞髀肉打造的椰皇花膠燉雞湯，清甜有椰香。傳統製作燉煮的蟲草花太子參粟米燉瘦肉湯，健胃理腸、潤肺護肝。西非螺頭配富士蘋果、栗子燉煮的栗子螺頭燉瘦肉湯，在轉季時飲用，有助紓緩舌喉乾燥、滋陰補腎。

星級之選

在家宴客，要花大量時間和工夫預備食材，若然想慳時間都有計。香港JW萬豪酒店米芝蓮一星的中菜廳萬豪金殿，早前亦推出多款真空菜式。如啖啖肉的山椒和牛臉頰、富國魚露一品元蹄或中式和牛肋骨等肉類菜式，都適合和人分享。另外還有椰皇雪蓮子燉遼參和天籽蘭花響螺燉花膠等湯水選擇，菜式還會不定期轉款，和親朋共享不失禮。