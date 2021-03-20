梁競徽真身上戰場搵命博：當然掛住囡囡！

藝人梁競徽近期轉戰內地，連續拍攝了多套電視劇及電影，現時為電影《浴血狂蟒》拍攝，此片乃戰爭片，競徽於片中飾演軍人，拚命與一班同伴勇救軍官。片中大多是戰爭場面，除了槍林雨彈外，更有很多爆炸場口，認真搵命博。由於爆破時泥石四射相當危險，故劇組會使用沒有雜質的泥土，以防內含小石，他說：「佢哋安全措施做到好足，今日都拍咗超級大爆炸場面，真係好震撼。我盡量真身上陣，做到都自己做， 效果好啲，太危險嘅動作劇組都唔會畀我親身試，近距離爆炸嗰啲全部替身上陣，爆炸力真係好大。」

他每次拍攝都要化上血流披面、骯髒不堪的妝容，每晚收工豈不是清洗需時？他謂：「嗰啲妝都唔難洗，全部係專業化妝品整出嚟，用落妝水一抹都甩咗7成，之後沖埋涼就乾淨晒。」

靠視像見面

競徽之前拍攝《飛虎》系列劇集時，曾發生意外受傷，令腰骨移位，故現時跳得太厲害，以及做大動作也盡量避免。現時距離他上次返港時間，已經有兩個月，近期多數於內地工作的他，難免想念家人，他謂：「之前阿女生日有返嚟香港同佢慶祝，之後就返咗內地做嘢，平時惟有靠視像見面。」