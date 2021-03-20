林明禎拍拖講Feel：大肚腩也性感！

馬來西亞女神林明禎近日接受東網專訪，不少粉絲對女神的感情生活相當關注，不過她自言目前沒有追求者：「我經常飛來飛去，有很多時間在隔離，去年就隔離了70多天，沒有人敢追我。」問到擇偶條件？她認為互相喜歡就好，年紀及外表通通不是問題：「我有交過沒有外表的男朋友。（如果大肚腩或光頭呢？）喜歡是一種磁場及感覺，光頭都會覺得真帥，有肚腩也覺得性感。如果對方光頭而我又很喜歡，我就叫他剃光頭，The Rock就很帥，如果他有肚腩的話，我會想辦法愛上他的肚腩。」

會聽粉絲話

明禎的魔鬼身材征服不少宅男，難得的是她亦深得不少女生鍾愛，網友更喜歡追看她的社交網，早前她在社交網上載做瑜伽的短片，被發現疑似下體現形，即被瘋傳兼成熱搜。對於網民放錯焦點，她大感無奈：「人家穿運動褲，我也是穿運動褲，為甚麼我就有問題，我是比較大意。我是想鼓勵大家做運動，但有些人就會看到奇怪，或者我沒有留意到的東西。（你會介意嗎？）有些很關心我的粉絲會私訊我，認為我將這個東西刪除會比較好，我會聽他們的話會刪除。」

提到她早前參與港產片《一秒拳王》演出，她笑言初時以為自己也有動作戲而大感興奮，但導演只要求她美美的就可以，揚言是拍得最輕鬆的一部電影。片中飾演瑜伽導師的她本身也是瑜伽愛好者，可謂手到拿來，但就被廣東話對白考起，要靠英文拼音，坦言有時候也不知道自己說甚麼。至於對手周國賢，她大讚對方好人又幽默，相處起來十分輕鬆。

讚周潤發最帥

談到最想合作的對象，她首選兒時偶像周潤發：「年輕版的周潤發，我小時候很喜歡，到現在也沒有改變，覺得他最帥，我很專一的，如果見到他會跟他說：『大哥我好崇拜你。』」