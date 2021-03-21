【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初九戊辰木除日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、理髮

忌：置業、分産、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、8、9

幸運顔色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

對身邊人要求嚴苛，別因小事而大發脾氣啊！

金牛

易受外界誘惑，購物要有節制，免陷入財困。

雙子

無心工作，倒不如約另一半到公園閒逛散心。

巨蟹

感情發展停滯，多聆聽對方想法可突破悶局。

獅子

心浮氣躁，易受外界干擾，不宜處理感情事。

處女

精力旺盛，人緣旺，不熟悉的人也主動示好。

天秤

財運很強，有機會透過別人介紹而賺取外快。

天蠍

感情出現波動，相嗌唔好口，別跟情人爭執。

人馬

或有親友拜訪，不妨準備見面禮，以表謝意。

山羊

追求愛情易碰釘，還是好好享受獨處時光吧！

水瓶

健康運一般，不要因今天是星期日而玩通宵！

雙魚

避免逛商場，免得因受不住誘惑而胡亂揮霍。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 遇貴人

（跌）狗 意外多

鼠

偏財運旺，投資易有進帳，收入甚至超出預期。

牛

消費意欲大，提防因衝動買來不切實際的東西。

虎

幹勁十足，按原定計劃行事，可望達成目標。

兔

工作繁忙，心不在焉，遷怒於人只會更麻煩。

龍

人生不如意事十之八九，無謂因小事而動肝火！

蛇

有好運氣作後盾，不管做甚麼都可順利完成！

馬

運勢穩步上揚，遇上強勁對手也能冷靜應付。

羊

平淡是福！應為生活上沒有麻煩出現而感恩。

猴

心態樂觀積極，即使有問題出現也視作等閒。

雞

貴人在身邊，只要滿懷自信，工作將得心應手。

狗

是日沖煞，意外之事頻生，易被殺個措手不及。

豬

被緊張氛圍籠罩，精神渙散，宜趁午膳小休。

【暢所欲玄】（玄學家龍震天）

1支玫瑰可催旺姻緣？

人人都希望新一年有個好開始，除了早前介紹的「催升職局」、「催加薪局」和「催生意局」外，恨拍拖、想結緍生仔、有意讀書進修的朋友，可參考以下風水布局，藉此催旺運勢，增加成功的機會。

催姻緣局：未有對象而希望今年有拖拍的單身男女，1支玫瑰花可以幫到手？沒錯，可在家居正南（不是寫字樓）插1支玫瑰花並用水種植，再在全屋東北位放9個紫色飾物催旺。理由是牛年的桃花位在正南，喜慶位在東北，催旺這兩個位置會有助提升姻緣運。

催結婚局：可在居所的東北位放4株泥種植物，再在正東以1個筆筒盛載4支毛筆，原因是喜慶星在東北，管科名的四綠文昌星在正東，催旺兩個位置可加強結婚運。

催子女局：有意在牛年開枝散葉的已婚男女，可在家居東北位擺放紫色物件（如9個大小相若的公仔）和4株水種綠色植物，因喜慶星屬火，9數為火，而在五行中，木生火，所以可利用屬木的綠色及4數生旺。

催讀書局：學業表現不佳而又想考取好成績的話，可在家居正東放4支毛筆，利用1個筆筒盛載，就能增強讀書運。