東方日報C1：朱智賢努力洗底拒提黎振燁

無綫小花朱智賢因「偷食事件」暫別幕前接近1年，終獲無綫放生，昨出席劇集宣傳，甫出現即搶盡李佳芯與陳瀅風頭。瘦到得22吋腰的她表現緊張，多次賣口乖表示一切工作聽從公司安排。提到黎振燁，她即「落閘」表示認清目標向前看，過去的事不會再想！

朱智賢（朱朱）昨日與李佳芯、陳瀅、蕭正楠及曹永廉等為無綫劇集《愛美麗狂想曲》宣傳，去年搭上人夫黎振燁的朱朱，經過約1年「雪藏」終解封，有得站台自然成為風頭躉，不過她自知在劇中只擔任單元角色，故影合照時自動自覺靠邊站。她冇工開期間，積極充實自己，又迷上行山及狂做運動，目前僅得22吋腰，明顯比之前消瘦。活動期間，朱朱表現緊張兼滿懷心事，阿廉及黃建東等主動跟她傾偈「減壓」，其經理人則全程傍實，而有份參演該劇的黎振燁則繼續「冇影」。至於同樣惹上偷食風波的黃心穎遭無綫放棄，與朱朱的待遇可謂同人唔同命！

相信公司安排

朱朱受訪時被問心情如何？她表示：「OK嘅。（尋晚瞓唔瞓得着？）瞓到，好多謝公司安排我為自己嘅劇集宣傳。（意味復出？）要等安排，總之相信公司嘅安排係最好。（你覺得呢？）當然想快啲有工作，但唔係我話事，我就Ready接受任何工作，而且會盡力做好。」

她坦言經一事長一智：「依家最緊要認清目標，專注事業，話畀大家聽我係專業演員。（感激男友謝東閔？）我哋不嬲互相扶持。（係咪打風打唔甩？）我哋私底下有共識，總之事業為重。（有冇同黎振燁聯絡？）做人要向前望，過咗去嘅嘢唔想再諗！」並再次強調會做好自己，感激有份給她機會的所有人。

陳瀅：點解佢瘦咗咁多

同場的演員對朱智賢「復工」沒有太在意，可能不想女方尷尬，而陳瀅表示：「我都有同佢傾，點解佢瘦咗咁多。」她與阿蕭於劇中飾演情侶，女主角李佳芯踢爆陳瀅有性感演出，阿蕭笑言：「嗰場戲佢好忙咁除我啲衫同褲，太亂之下我條底褲甩咗一半，即刻叫停，着番條打底褲再拍，所以我同啲男士講佢好猛同狂野，頂得順先好追佢！」

陳瀅靦覥承認性格「麻甩」：「我只係平日着衫比較女仔，同埋劇入面我個角色比較麻甩，所有嘢都採取主動。套劇煞科，我都未即刻搣得甩嗰陣麻甩味，被朋友投訴講嘢粗魯！」本月23日生日的阿蕭笑言有機會與放假中的太太黃翠如過二人世界：「睇吓到時佢點安排啦。（佢有驚喜畀你？）驚嚇多啲喎！」

另外，有網民指《愛》劇「撒鹽花」，靠李佳芯多場性感演出吸收視，她表示：「我諗鹽花兩個字用唔到喺我身上。（你淋啲酒落身喎，好性感。）我淋火酒都冇咁嘅效果啦！（習慣一個人？）我享受獨處，作為藝人都要空間去思考角色同工作。」

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